BBC tahab, et töötajad loobuksid töötelefonides Tiktoki kasutamisest

Suurbritannia ringhääling BBC tahab, et ettevõtte töötajad eemaldaksid oma töötelefonidest Hiina mobiilirakenduse Tiktok.

Läänes kasvab kriitika Tiktoki ja selle Hiina emafirma ByteDance vastu. Võimud muretsevad, et Hiina tehnoloogiafirmad aitavad kommunistlikul parteil koguda lääneriikides elavate inimeste andmeid. Tiktok väidab järjepidevalt, et ei jaga oma kasutajate andmeid Hiina võimudega.

BBC pressiesindaja teatas, et ettevõte võtab oma süsteemide, andmete ja inimeste turvalisuse tagamist väga tõsiselt.

Pühapäeval saatis BBC oma töötajatele kirja. "See otsus põhineb valitsuste poolt tõstatud muredega, mis on seotud andmete privaatsuse ja turvalisusega. Kui tegemist on BBC-i seadmega ja te ei vaja ärilistel põhjustel Tiktoki, siis tuleks Tiktok oma mobiilist kustutada," seisab kirjas.

Suurbritannia väliskomisjoni juht Alicia Kearns toetas BBC viimast otsust. "Kui allikate kaitsmine pole prioriteet, siis on see suur probleem," ütles Kearns.

Tiktok teatas, et on BBC otsuse pärast pettunud.

Suurbritanniast sai hiljuti järjekordne lääneriik, mis piirab oma ametnikel Tiktoki kasutamist. Hiljuti keelas Euroopa Komisjon oma töötajatel töötelefonides Tiktoki kasutamise.

Joe Bideni administratsioon nõuab, et Tiktoki emafirma ByteDance loobuks oma osalusest videorakenduses. Vastasel juhul võib USA Tiktoki keelustada.