Läti toll on tänavu avastanud sadu Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumisi

Läti toll on tänavu avastanud juba 500 Venemaa-vastaste sanktsioonide rikkumist. Läti rahapesu andmebüroo aga uurib 114 kahtlast tehingut.

Mullu tuvastati 281 sanktsioone rikkuvat tehingut. Kui mullu üritati seadustest mööda hiilides Venemaale viia mitmesuguseid luksuskaupu, siis uued sanktsioonid on tekitanud ka uued salakaubad.

"Sel aastal, kümnenda sanktsioonidepaketi ajal on põhirõhk kaheotstarbelistel kaupadel. Kaupadel, mis ühtpidi on igapäevased tarbekaubad, aga samal ajal saab neid pruukida ka sõjas, näiteks mingi tehnoloogia arendamiseks, rakettide ehitamiseks," selgitas Läti rahapesu andmebüroo tegevjuht Tom Platacis.

Samavõrra, kui üritatakse kaupu sanktsioonidest mööda hiilides Venemaale viia, püütakse neid sealt ka välja tuua. Näiteks on veebruaris kehtima hakanud sanktsioonid naftatoodetele tekitanud hoopis uusi naftaimportijariike. Lähemal uurimisel muidugi selgub, et varem olematute naftavarudega riigid pole ootamatult maardlaid leidnud ning nende sisu kiiresti eksportima hakanud, vaid endistviisi on tegu Vene päritolu naftatoodetega.

"Kaupade päritolumaaks märgitakse mõni teine riik. Näiteks üritatakse praegu massiliselt sisse tuua Hiina naftatooteid," ütles Läti tolliameti riskihaldusosakonna juhataja Atis Pilats.

Tolliameti hinnangul tuleb peale Hiina kaupade olla väga ettevaatlik ka paberite järgi Kasahstanist, Kõrgõzstanist ja Armeeniast pärinevate toodetega. Nendegi puhul tuvastab juurdlus pahatihti, et kaup on pärit hoopis Venemaalt.

Enamasti jäävad sanktsioonidest möödahiilijad vahele kahtlaste rahaülekannetega. Prokuratuuril on kahtlaste tehingute uurimisega palju tööd. Veebruari lõpus oli käimas 121 juurdlust, kuid vaid kümme juhtumit oli kohtu ette saadetud.