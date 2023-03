Karilaid: ma olen Ratase mees

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid leidis, et Mihhail Kõlvarti kandideerimine Keskerakonna esimeheks oli etteaimatav, sest vastasseis Kõlvarti ja praeguse esimehe Jüri Ratase vahel on pikaajaline.

Uus esimees valitakse Keskerakonna kongressil.

"Erakond on nagu ühistu, kus kõik on võrdsed, isegi kui hääled on üksikud, peab nendega arvestama. Põhjuseid, mis Keskerakond sai riigikogus 16 mandaati, on erinevaid. Mul on hea meel, et juhatus Tallinna ettepanekust tõukuvalt tegi konsensusliku ettepaneku erakonna volikogule. Kongress on ju nagu pidupäev, saab muljeid ja kogemusi vahetada: MTÜ on ju vabatahtlik organisatsioon, enne seda saame teha piirkonna aastakoosolekuid ja kihutuskoosolekuid, igasugune kandideerimine ju ergastab organisatsiooni," rääkis Karilaid.

Ega siis Mihhail Kõlvartiga pea veel piirduma erakonna esimeheks kandideerijate ring, nentis Karilaid. "Jüri Ratas suure tõenäosusega seab üles oma kandidatuuri, oma visiooni võiksid pakkuda Tanel Kiik, Tõnis Mölder, Maria Jufereva-Skuratovski, Jaak Aab – see pink on päris pikk. Teeme omavahelisi positiivse konkurentsi," rääkis Karilaid.

Karilaiu sõnul on vastasseis Kõlvarti ja Ratase vahel pikaajaline. "Kui Ratas oli peaminister, siis Kõlvart tegi meedia vahendusel kriitilisi avaldusi. Konflikt kahe eri visiooni vahel, kuidas erakonda edasi viia, on olnud pikaajaline. Oleme pidanud tuliseid debatte, et eesti kool on paratamatu protsess, nagu ka punamonumentide äraviimine, Vene kodanikelt relvalubade äravõtmine on õige protsess – sellest teha erakonna ühine arvamus tekitab mullistusi," lausus Karilaid. "Ratas on kahte kogukonda liitnud meisterlikult," lisas ta.

"Mina fraktsiooni esimehena olen tajunud kriitikat, et Keskerakond on olnud liiga sinimustvalge ja pole oma Vene [kogukonna] poliitikas empaatiavõimelisem. Kongress annab võimaluse need teemad põhjalikumalt läbi rääkida," sõnas Karilaid. "Tegime vene valija suunal maksimumi, samuti eesti valija suunal, aga nad mõlemad ootasid meilt enamat. Seda juttu, mida Vmeste/Koos rääkima hakkas, Keskerakond kunagi rääkima ei hakka," lisas Karilaid.

Karilaid meenutas, et Keskerakonna valitsus EKRE-ga oli väga hea, aga tagantjärele tarkus on see, et Keskerakond oleks pidanud püsti tõusma ja ütlema, et EKRE paneks oma ühiskonda lõhestava kriitika kinni, sest see pole okei. "Koostöö Reformierakonnaga aga ebaõnnestus. Kõlvarti lootus oli, et veel tasakaalustatum Vene-poliitika oleks olnud võimalik. Mina nii ei arva," sõnas Karilaid.

Uus Keskerakonna fraktsiooni esimees peab olema Reformierakonna usku, nentis Karilaid. "Mina see olla ei saa. Reformierakonna fiskaalpoliitika, maksupoliitika, laenupoliitika – jätkuvalt on meie peamine poliitiline vastand Reformierakond. Neid nimesid, kes sinna sobiks, on mitmeid: Tanel Kiik, Tõnis Mölder, Maria Jufereva-Skuratovski, Jaak Aab ja Lauri Laats. Nagu ma ütlesin, mina ergutaks neid inimesi ka kandideerima erakonna esimeheks, sest seda rohkem on meil visioonidevahelist konkurentsi," rääkis Karilaid.

"Ma olen Ratase mees, aga olen ka Keskerakonna mees. Et Keskerakond oleks selline uuendusmeelne ja vaataks tulevikku ja suudaks tasakaalu hoida ja kahtlemata seda eduelamust, kui Keskerakond oli peaministrierakond, ei lase minagi unustada. Ja nüüd tuletan meelde neid otsuseid, mida tehti Jüri Ratase ajal ja näitan kontrastina neid otsuseid, mida tehakse nüüd Kaja Kallase ajal. See on minu ülesanne järgmised kaks-kolm kuud," lausus Karilaid.