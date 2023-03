Simson: Kõlvarti juhtimisel võib Keskerakond muutuda liialt Tallinna-keskseks

Keskerakonna liikme, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni sõnul usaldab ta erakonna esimehena Jüri Ratast. Erakorralisel kongressil samuti partei esimeheks kandideeriva Mihhail Kõlvarti juhtimisel on Simsoni hinnangul oht, et Keskerakond muutub liialt Tallinna-keskseks.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas sel nädalal, et teeb erakonna volikogule ettepaneku lisada 15. aprillil toimuva istungi päevakorda erakorralise kongressi kokkukutsumine. Nii Ratas kui ka Kõlvart on öelnud, et kandideerivad erakonna esimeheks.

Simson ütles "Esimeses stuudios", et Jüri Ratas on end erakonna esimehena tõestanud. "Ma tõepoolest usaldan Jüri, sest ta on läbi proovitud kõige raskemates olukordades ja ta alati teeb õige otsuse Eestile. Aga ka moraalselt on tal kompass igati korras. Selles suhtes olen seda meelt, et ka Jüri Ratasel tuleb anda kunagi esimehe koorem nooremale põlvkonnale üle, aga ma ei ole kindel, et erakonna liikmed sellel kongressil teda veel sellest raskest koormast vabastavad," rääkis Simson.

Tema sõnul oleneb kandidaatide pakutavast programmist see, kes on erakonna tulevane esimees.

Kui Kõlvart soovib erakonna esimees olla, siis peaks ta Simsoni hinnangul minema riigikokku, et olla kogu Eesti esindaja, mitte vaid Tallinna huvide esindaja.

"Keskerakonnal on ka kogemus, kus me oleme olnud opositsioonis ja meie esimees ei ole riigi tasemel eestkõneleja, vaid on Eesti suurima linna, Tallinna linnapea. Ja ma arvan, et praegu ei ole probleemi, et Tallinna huvid ei oleks piisavalt esindatud – Reformierakond on väga Tallinna kuldse ringi keskne," rääkis Simson.

"On äärmiselt oluline, et suure opositsioonierakonna, Keskerakonna esimees kannaks sõnumit kogu Eesti jaoks. Tallinna linnapeal on ametirahast tulenevalt kohustus rääkida oma linlaste eest. Nii et kui Mihhail Kõlvart tõepoolest tõsiselt tunneb, et ta tahab olla Eesti tipp-poliitik, siis ta peaks vastu võtma oma valijate mandaadi ja tulema parlamenti. Parlamendis väideldakse Eesti tuleviku väljakutsete ja valikute üle," ütles ta, märkides, et Keskerakond võib muidu Kõlvarti juhtimisel liialt Tallinna-keskseks muutuda.

"Oht on olla lihtsalt liiga Tallinna-keskne, sest see on Tallinna linnapea kohustus. Muidugi on see tema kohustus, aga Keskerakond on kogu Eesti erakond," ütles Simson.

Tema sõnul Keskerakonnal tugev piirkondlik organisatsioon ning erakond peaks edasi minema maapiirkondade elanikke toetava poliitikaga.

"Kui me mõtleme nelja aasta tagust aega, kus Keskerakond oli olnud valitsuses ja teinud palju olulisi otsuseid, mis toetasid maapiirkondade elanikke, siis arvan, et sama poliitikat jätkates saamegi aidata neid inimesi, kes on oma valiku teinud elamaks ja töötamaks mujal kui tõmbekeskustes. Eesti on nii väike riik, et meil pole keegi üleliigne ja me ei tohiks unustada inimesi, kes elavad Valgamaal või Saaremaal, Pärnumaal rääkimata. Meil on tugev piirkondlik organisatsioon, ma arvan, et see on midagi, mida kõik ülejäänud erakonnad kadestavad."

Keskerakond kaotas tänavustel riigikogu valimistel parlamendis kümme kohta. 2019. aasta riigikogu valimistel sai Keskerakond 26 kohta, 2023. aasta valimistel aga 16 kohta.