Lääneranna vallavolikogu otsustab reedel valla koolivõrgu edasise saatuse

Lääneranna vallas on õhus pinged. Vallavõim leiab, et seitsme kooli pidamine on valla laste arvu ja koolide kinnisvara mahtu silmas pidades üle jõu käiv. Toonitatakse, et tuleb parandada valla rahalist seisu, et tagada investeerimisvõimekus. Näiteks loodab vald Lihula gümnaasiumile uut koolimaja ehitada.

Vallavalitsuse ettepanek volikogule on, et sellest sügisest pandaks kinni Lõpe ja Virtsu kool. Mullu Eesti aasta kooli konkursil teisele kohale tulnud Metsküla algkooli ootaks sulgemine 2024. aasta sügisel, kui kohalik kogukond pole valmis pidama seda erakoolina. Koonga ja Varbla koolist kaoksid aga 2024. aasta sügiseks 7.-9. klass. Puutumata jääks vaid Kõmsi algkool ja Lihula gümnaasium, mis oleks ainus koht Hiiumaast suurema pindalaga Lääneranna vallas, kus pärast 6. klassi õppida saaks.

Paljude lapsevanemate hinnangul tähendab kärpekirves aga, et raha säästmise nimel suretatakse need piirkonnad täielikult välja. Tund enne volikogu istungit on Lihula vallamaja ees oodata meeleavaldust, kuhu plaanitakse tulla üle valla.

Metsküla algkooli puhul toovad selle kandi inimesed esile, et õpilaste arv suureneb, laste head tulemused olümpiaadidel näitavad õppetöö kõrget taset ja nad pole nõus valla seisukohaga, et koolimaja on liiga halvas seisus. Virtsu kooli kaitseks koguti üle tuhande allkirja. Rahvaalgatusi on tehtud ka teiste Lääneranna koolide kaitseks.

Volikokku saadetud eelnõu seletuskirjas on hinnatud, et koolivõrgu kärpimine võib säästa vallale püsikulu arvelt üle 300 000 euro aastas. Täpne number on aga nüüd teadmata, sest sealsed arvutused on pärit ajast enne seda, kui vallavalitsus tegi viimasel hetkel ettepaneku sulgeda lisaks Metskülale ja Lõpele ka Virtsu kool, kärpida Koonga ja Varbla koolis klasside arvu vähem, kui alguses kavandatud ja jätta Kõmsi kool puutumata.

Lõpetuseks aga üks huvitav tähelepanek. Reedel kolmandale lugemisele minevas vallaeelarves on näiteks Lihula mõisa viinaaida ja mõisahoone fassaadi remondi omaosaluseks olemas kokku enam kui 176 000 eurot. Metsküla kooli puhul on selle sulgemise pealt säästetav raha aastas veidi üle 31 000.