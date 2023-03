Riik emiteerib lühiajalisi võlakirju mulluste refinantseerimiseks

2022. aasta märtsis emiteeris riik 250 miljoni eest 12-kuuse tähtajaga võlakirju, keskmise tootlusega -0,225 protsenti.

Järgmine lühiajaliste võlakirjade oksjon, millega emiteeritakse kuue- ja 12-kuiseid võlakirju 250 miljoni euro väärtuses, toimub 28. märtsil.

"Meil lõppevad märtsi lõpus eelmisel aastal emiteeritud lühiajalised võlakirjad. See võlakirjade emissioon on suuresti nende samade võlakirjade refinantseerimiseks. Selline lühikeste võlakirjade emissioon on üldiselt täiesti tavapärane likviidsusjuhtimise instrument, mida jooksvalt kasutame, et hoida meie likviidsusreservi taset," ütles Luurmees.

Luurmees märkis, et oksjoni tulemusi on keeruline prognoosida. "Intressimäärad on viimaste nädalate jooksul muutunud väga palju, pigem lühiajalised intressid on alanenud. Väga raske on ennustada, mis nad nüüd olema saavad," sõnas ta.

"Kindlasti see summa ei ole nii suur, et oleks mõtet kaaluda pikaajaliste võlakirjade emiteerimist," ütles Luurmees.

See, kas tänavu on tarvis pikaajalisi võlakirju emiteerida, sõltub Luurmehe sõnul koalitsioonilepingust ja eelarvetrajektoorist. "Kas me peame näiteks järgmise aasta jaoks sügisel juurde laenama või kui palju peame laenama juurde. Pigem on küsimus selles, kui palju," ütles ta.