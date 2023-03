AK toimetaja andis bändiga välja esikalbumi

"Ma olen esmaspäeval Terevisioonis. Teisipäeval olen Terevisioonis bändiga ja siis on toimetamise päev," ütles Uibo.

See on Veronts või Uips - nagu kutsuvad Veronikat Aktuaalse Kaamera operaatorid ja veel mõned. Lõppenud nädalal esitles Veronika oma grupiga The Wildcard esimest albumit "Stupid Fears" Tartus Genialistide Klubis ja Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Algaval nädalal on Veronts AK toimetuses.

"Mõlemat tööd ma naudin muidugi. Aga toimetajana on kuidagi nagu selline akadeemiline vastutus. Laval ma saan olla mina ise. Ma arvan, ma ei ole selline nii viisakas ja ontlik nagu ekraanilt paistab? Tegelikult mulle meeldib lõbutseda, nalja teha, naerda. Seda saab laval teha. Toimetajana väga palju ei saa," rääkis Uibo.

Veronika on seni kirjutanud rohkem uudistekste kui laulutekste. Kantri jutustab lihtsatest asjadest, mis juhtuvad ümberringi. Kas toimetaja hakkab sekkuma laulukirjutaja ellu? Kas on tulemas eripensioni bluus või hääbuva erakonna ballaad?

"Ma arvan, et mitte keegi teine, ei ükski poliitik ega kelm ei saa paraku inspiratsiooniallikaks. Küll aga need soojad ja head inimesed, kellega ma toimetuses iga päev kokku puutun," sõnas Uibo.