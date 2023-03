Akkermann esitas mõned oma ettevõtete aastaaruanded

Akkermannile kuuluvate kolimisteenuseid pakkuva Luited OÜ ja jahtide hooldamisega tegelev Eystra Yachts OÜ viimased majandusaasta aruanded puudutasid 2019. aastat.

9. märtsil esitas Akkermann Luited OÜ aruande. Kui tunamullu oli ettevõtte käive 8700 eurot, siis mullu firma sisuliselt ei tegutsenud.

Eystra Yachts OÜ eest esitas Akkermann möödunud nädalal 2021. aasta aruande, eelmise aasta aruanne on endiselt esitamata. Tunamullu oli ettevõtte käive 3060 eurot.

Ühtlasi on rahandusministril 22-protsendiline osalus Kihnu Majanduse OÜ-s ja Kihnu Põllumajanduse OÜ-s, millest viimase aruanded on samuti paar aastat esitamata. Ettevõtetes on sama suur osalus ka Kihnu vallal, lisaks on ettevõtetes alla protsendi suurune osalus veel mitmekümnel inimesel.

Märtsi alguses ütles Akkermann ERR-ile, et aruannete viibimise taga on ajapuudus. "Kõik oma eraasjad olen täiesti tagaplaanile pannud. Muud seal midagi ei ole. Rahandusministri töö on olnud palju intensiivsem, kui ma olen arvanud," lausus ta.

Seaduse järgi tuleb ettevõtetel esitada majandusaasta aruanne iga aasta kohta ning seda ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.