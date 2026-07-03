Parempoolsed hilinevad taas majandusaasta aruandega

30. juunil oli 2025. aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg. Õigeaegselt esitas aruande alla kahe kolmandiku kohuslastest ning ajahätta jäi ka erakond Parempoolsed, kelle puhul see on saamas traditsiooniks.

Parempoolsete aseesimees Kristjan Vanaselja rääkis, et äsja toimus erakonna üldkoosolek, kus aruanne kinnitati ja praeguseks on see audiitori käes lõpetamisel. "Hiljemalt järgmise nädala alguses saame oma aruande üles laadida," lisas ta.

Aruande hilinemise eest raputas Vanaselja tuhka pähe endale. "See on puhtalt minu kui erakonnas aruande esitamise eest vastutava inimese süü," selgitas ta.

Viivituse põhjus on see, et Vanaselja ei esitanud audiitorile õigeaegselt kõiki dokumente, mistõttu lükkus ka tema töö edasi.

Vanaselja nentis, et Parempoolsetes on kõik liikmed sunnitud tegelema erakonnaga igapäevatöö kõrvalt. "Ajaplaneerimine ja tegevuste kooskõlastamine on meie suurim murekoht," lisas ta.

Küsimusele, kas tuleval aastal võiks aruanne saada õigeaegselt esitatud, vastas Vanaselja, et siis on ehk erakonnal piisavalt raha ja toetajaid, mis võimaldaks palgata peasekretäri, kelle roll võiks olla majandusalase dokumentatsiooni tegemine.

Parempoolsetel pole see üldsegi esimene kord, kui aruande esitamine hilja peale jääb. Mullu hilines 2024. aasta majandusaasta aruanne ning toona oli Vanaselja sõnul põhjus, et auditeerimine võttis kaua aega, sest audiitorid olid väga hõivatud.

Äriregistri andmetel hilines ka aruanne 2023. aasta majandusaasta kohta, kuid siis ainult neli päeva.

Aasta varem kirjutas ERR, et Parempoolsed esitasid oma aruande novembris. Siis rääkis Vanaselja, et käsitles erakonna asutamist ja registrisse vääralt. "Erakonnaks muutmise kanded said ametlikult äriregistri poolt aktsepteeritud oktoobris 2022 ja sellest tulenevalt plaanisime aastaaruande esitada koos 2023. aasta aruandega," selgitas ta toona.

Teised suuremad erakonnad on esitanud mulluse majandusaasta aruande tähtajaks.

Musti lambaid on aga poliitikute seas siiski veel. Reedel kirjutas Äripäev, et kümned poliitikud on seotud ühingutega, mis jätsid õigeks ajaks majandusaasta aruanded esitamata ning patuseid leidub igas erakonnas.