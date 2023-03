E-Betoonelement koondab 75 inimest

Betoonelementide lahendusi pakkuva osaühingu E-Betoonelement teatel kaotab nende kahes Eesti tehases töö kokku 75 inimest.

Ettevõtte juht Vaido Leosk põhjendas ta koondamisi Baltimaade ja Põhjamaade tellimuste langusega. Suurem koondatavate hulk on küll Harkus, kuid Tamsalu tehast puudutab koondamine selle poolest tugevamalt, et sealne käitis konserveeritakse paremate aegade ootuses.

Töötukassa andmetel on Lääne-Virumaal inimestele pakkuda 150 töökohta. Tapa vallavanem Valdo Helmelaid nentis, et kuna tehases töötasid eelkõige oma ala spetsialistid, siis neile on piirkonnas samaväärset tööd raske leida.

"Üks külg on see, et me kaotame maksumaksjaid, kuid antud olukorras on see isegi teisejärguline küsimus. Pikas vaates on valla jaoks keerulisem see, et kui see on viimane doominokivi, mis sunnib inimest vaatama oma elukohavalikul mujale – kas teistesse Eesti piirkondadesse või välismaale – siis me kaotame ühe oma olulise arengueelduse," ütles Helmelaid.

Omavalitsusjuhti tegi murelikuks asjaolu, et rahvusvahelisse kontserni kuuluval ettevõttel oli turuolukorra halvenedes mõttekam jätkata lepingute täitmist Tamsalu asemel Läti tehastes.

"Me kõik oleme Euroopa Liidus, meil on sama õigussüsteem, meil on samad keskkonnanõuded, kuid kuidas Eesti on saanud selleks, kelle konkurentsivõime on väiksem, kelle juurest minnakse ära? Ja ei minda kaugele, minnakse Lätti täpselt sedasama asja tegema – peeglisse vaatamise koht," rääkis Helmelaid.

Töötukassa andmetel on protsess algusjärgus ja E-Betoonelemendi töötajad pole veel koondamisteateid saanud.