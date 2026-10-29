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Tsahkna: Zelenski soov on kindlasti Tallinnas konverentsil osaleda

Eesti
Eesti välisminister Margus Tsahkna koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.
Eesti välisminister Margus Tsahkna koos Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et Ukraina president on talle andnud teada soovist osaleda Tallinnas toimuvad Ukraina ülesehituse konverentsil koos teiste maailma liidritega.

"President Zelenski kirjutas nimelistele kutsetele alla koos meie peaministriga ja tema soov on kindlasti siin osaleda. Ja nüüd me liigume edasi, ei ole enam mingisugust kõhklust, et kas Ukraina ülesehituskonverents siin toimub ja mis tasemel. See on maailma liidrite tasemel. Ja siia Tallinnasse on need liidrid kutsunud Ukraina president Zelenski," ütles Tsahkna valitsuse pressikonverentsil.

"Me saame muidugi aru sellest, et me ei tea ja ukrainlased ei tea, millises olukorras tegelikult Ukraina on jaanuari lõpuks. Nii et eesmärk on ju anda endast kõik, ka Ukraina enda poole pealt, et kõik maailma liidrid eesotsas president Zelenskiga siin osaleksid. Aga oleme ausad, kolm kuud on minna. See meie ettevalmistustöid ja plaane Ukrainaga kuidagi ei muuda. Ja pigem me loodame, et Ukraina ei ole nii raskes olukorras, kus me saame aru, et võib-olla olukord on teistsugune. Aga praegu jah, ei ole kõhklust ega kahtlust, et toimub liidrite tasemel ja president Zelenski on kõik maailma liidrid kutsunud siia Tallinnasse," lisas ta.

Tsahkna sõnul on konverentsi eesmärk reaalsed tulemused ja lubadused tagada Ukrainale raha. "Me ei räägi siin mõnedest miljonitest, mida Ukrainale lubati, anti – me räägime miljarditest ja miljarditest," sõnas Tsahkna.

"Me väga loodame, et ta on füüsiliselt kohal, aga kui tõesti juhtub nii, et Ukraina olukord on selleks ajaks nii drastiline, et ei ole president Zelenskil võimalik välja reisida vaatamata sellele, et ta siin tahab olla – ta on siia kutsunud isikud –, siis ma arvan, et sellel on vastupidine mõju: et need panused saavad olema veelgi kõrgemad ja veelgi suurem pühendumus teiste maailma liidrite poolt, sest et see on siis märk, et olukord hakkab juba ikkagi väga raskeks minema," rääkis Tsahkna.

Ajakirjanduses levisid hiljuti spekulatsioonid, et  Ukraina kõrgem juhtkond ei saa jaanuari lõpus Eestisse keeruliseks kujuneva sõjatalve tõttu konverentsile tulla.

Ukraina ülesehituse konverents URC27 peaks Tallinnas toimuma 28. ja 29. jaanuaril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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