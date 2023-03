Pärnus leiti kolmandale sillale ehitaja

Pärnus leiti lõpuks kolmanda silla ehitaja. Ehituslepingu saab allkirjastada pärast kahenädalase vaidlustusperioodi möödumist. Silla ehitamiseks on aega 22 kuud, et see enne kohalikke valimisi valmis saaks.

Parima pakkumise tegid Inf Infra ja EG Ehitus ühiselt. Silla peaks valmis saama 26,7 miljoni euro eest, aga kui ehitusmaterjalid kallinevad, võib lisanduda 15 protsenti ehk maksimaalselt läheb sild maksma 30,7 mijonit eurot.

Uus ehk kolmas sild ehitatakse Kesklinna sillast Papiniidu silla poole, vahe on alla kilomeetri. Juba mullu mais alanud projekteerimise ja ehituse riigihange toimus võistleva dialoogi vormis, osales viis ehituskonsortsiumi.

"Selle silla puhul on oluline mainida, et sellel on pikk ajalugu. Seitse aastat tagasi valisime asukoha, neli aastat tagasi on kehtestatud detailplaneering, kaks ehitushanget ebaõnnestus kõrgete hindade tõttu. Aga tänase koalitsiooniga, Reformierakond, Isamaa ja valimisliit Pärnu Ühendab, koostöös on leitud rahastuse probleemile lahendus ja otsused vastu võetud, mis aitavad meil sillaehitusega edasi minna," lausus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

22 kuuga peab sild valmis saama, siis on kohalikud valimised parasjagu ukse ees. Keegi ei soovi ju, et lindilõikamine jääb uuele võimuliidule. Silla väljanägemine on linnavalitsusel mõistagi teada, aga sedagi ei tohi avalikustada enne kahenädalase perioodi möödumist. Kosenkranius mainis vaid, et tegemist on ilusa sillaga, mis on "kaarsilla tüüpi".