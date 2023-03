Suur osa lääne suurfirmadest tegutseb endiselt Venemaal

Kuigi võib tunduda, et paljud lääne ettevõtted on peale Venemaa sissetungi Ukrainasse Venemaalt oma tootmise ja tooted ära viinud, siis tegelikult on väga palju suurettevõtteid endiselt seal äri ajamas, tootmas ja kasumeid teenimas, ütles "Ringvaates" Propastop.ee eestvedaja Andres Lember.