Venemaa luurevõime Soomes vähenes 2022. aastal poole võrra

Soome kaitsepolitsei (supo) teatas, et vähendas eelmisel aastal riigis Venemaa luureohvitseride hulka umbes poole võrra. 2022. aastal vähenes järsult Venemaa diplomaatiline kohalolek Soomes.

Soome saatis 2022. aastal välja erakordselt palju luureohvitsere. Samuti ei väljastanud Soome riiki pürgitavatele luureohvitseridele viisasid. Supo teatas, et luureohvitseride väljasaatmised ja viisade andmise keeld nõrgendas eelmisel Venemaa luurevõimekust Soomes.

Supo hinnangul on Vene luuretegevus nüüd riigis pikaks ajaks häiritud, kuna kontaktide loomine luuretöös on pikaajaline tegevus. Luureohvitseri ülesanne on luua kontakt allikaga, kes siis varustab luureohvitseri väärtusliku informatsiooniga.

Luureohvitserid töötavad tavaliselt diplomaatilise staatuse kattevarjus. Avalik informatsioon Vene diplomaatide arvu kohta aastatel 2021-2023 toetab Supo teadaannet. Ajalehe Helsingin Sanomat teatel vähenes 2022. aastal Vene diplomaatide hulk 11 inimese võrra.

2022. aasta jaanuaris oli Venemaa diplomaatilises nimekirjas 52 inimest. 2023. aastal oli nimekirjas aga 41 inimest.

Supo juhi Antti Pelttari sõnul üritab Venemaa endiselt oma luureohvitsere paigutada diplomaatilise katte alla. "Aja jooksul proovib Venemaa kompenseerida seda tühimikku, otsides muid katteid," ütles Pelttari.

Supo hinnangul tegutseb pidevalt välisriikide luureteenistuste heaks Soomes kümneid inimesi. 2005. aastal töötas Soomes 50 luureohvitseri, kellest 30 olid Venemaalt.