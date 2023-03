Koolitaja Eesti Energia tulemustasudest: tippjuhtide lepped ongi teistsugused

Juhtide koolitaja Toomas Tamsari hinnangul ei peaks ministrid riigiettevõtte nõukogu tegevusse sekkuma. Tamsar ütles, et ühiskonna vaatest tunduvad Eesti Energia lahkuva juhtkonna tulemustasud liiga kõrged, kuid tegemist on tippjuhtide kokkulepetega, mis ongi teistsugused.

Rahandusminister kutsus Eesti Energia nõukogust tagasi ministeeriumi esindaja Tarmo Porgandi. Akkermann polnud rahul sellega, et Porgand Eesti Energia nõukogu liikmena ei rääkinud talle energiaettevõtte juhtidele makstavate hüvitiste suurusest.

"Ikka nendel samadel põhjustel, et oleks olnud otstarbekas informeerida aegsasti üldkoosolekut ja ta on ju ametnik rahandusministeeriumis ja üsna hästi kursis, missugustel tingimustel avalikus sektoris töötajad on tasustatud," ütles Akkermann.

Eesti Energia uue juhatuse lepingud sarnanevad nõukogu esimehe Anne Mere sõnul eelmise juhatuse omadele.

"On konkurentsikeeld, mis sätestab seda, et peale töö lõppu ta ei tohi minna konkurendi juurde ja selle eest on tasu ja võimalik maksimaalne tasu maksmise pikkus on 12 kuud. Aga nõukogul on õigus see igal hetkel lõpetada etteteatamistähtajaga," sõnas Mere.

Akkermann pole jõudnud nõukogult uute lepingute kohta küsida.

"Ma ei tea seda. Nõukogu on sõlminud need lepingud ja tingimused läbi arutanud, aga kui ma peaksin jätkama ja ma soovitaksin järgmisele rahandusministrile need lepingud ka ise aegsasti üle vaadata," ütles Akkermann.

Ettevõtja Joakim Heleniuse sõnul on juhtidele lahkumishüvitise maksmine normaalne. Küsimusi tekitab konkurentsikeeld.

"Eesti Energia on riigiettevõte ja monopol, neil palju konkurente ei ole. Neil on ka mingeid tegevusi Lätis ja Leedus, aga nende põhitegevus on Eesti majanduse jaoks energiat toota. Milleks on vaja konkurentsikeeldu? Minu arvates Hando Sutter saab kohe minna kuhugi energiavaldkonnas töötama. See Eesti Energiat ei kahjusta," kommenteeris ta.

Juhtide koolitaja Toomas Tamsar leiab, et ministrid ei peaks riigiettevõtte nõukogu tegevusse sekkuma.

"Lahkumishüvitiste trend on pigem see, et kuldseid langevarjusid antakse järjest vähem, aga need on omal ajal kokku lepitud ja alati selliste tingimuste kokkuleppimine on nõukogu pädevus ja keegi teine ei saa seda kõrvalt liiga hästi teada," ütles ta.

Tamsar tõdes, et ühiskonna vaatest tunduvad Eesti Energia juhtide tulemustasud liiga suured.

"Kui inimesed on maksnud väga kõrgeid elektritasusid ja siis näevad, kuidas juhatus saab kõrgeid tasusid, see tundub alati ebaõiglane. Teisalt need on kokkulepped, mida tehakse tippjuhtidega ja tippjuhtide kokkulepped ongi teistsugused," lisas ta.