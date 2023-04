Soome valimised võitis Koonderakond, peaministri SDP jäi kolmandaks

Koonderakonnal (Kokoomus) on kokku 200-kohalises Soome parlamendis nüüd 48, Põlissoomlastel (Perussuomalaiset) 46 ja sotsiaaldemokraatidel 43 kohta. Kolm Soome suurimat erakonda said juurde vastavalt 10, seitse ja kolm mandaati.

Kõik valitsusparteid peale sotsiaaldemokraatide ja soomerootslaste kaotasid mandaate. SDP sai juurde kolm kohta, soomerootslaste erakond sai sama arvu kohti.

Sotsiaaldemokraatide koalitsioonipartneritest sai Keskerakond (Keskusta) 23 kohta parlamendis (kaheksa kohta vähem võrreldes 2019. aasta valimistega), rohelised 13 ( seitse kohta vähem), vasakliit 11 ( viis kohta vähem) ja soomerootslased üheksa kohta.

Soome parlamenti kandideeris seekord üle 2400 inimese.

Soome parlamendi Eduskunna 200 kohast oli sotsiaaldemokraatidel seni 40, Põlissoomlastel 39, Koonderakonnal 37, Keskerakonnal 31, rohelistel 20, vasakliidul 16, soomerootslaste rahvaparteil üheksa, kristlikel demokraatidel viis, liberaalidel (Liike Nyt) üks koht. Üks koht kuulus Põlissoomlaste fraktsoonist lahkunud Ano Turtiainenile, kes moodustas fraktsiooni Valta Kuuluu Kansalle.

Võimuliidu moodustavad Soomes praegu sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, rohelised, vasakliit ja soomerootslased.

Orpo kuulutas Koonderakonna valimiste võitjaks

Koonderakonna juht Petteri Orpo teatas, et valimistulemusest lähtudes alustab Koonderakond valitsusläbirääkimisi. "Teate mida? Tuli suur võit. Sellest valimistulemusest lähtudes alustame Koonderakonna juhtimisel läbirääkimisi valitsuse moodustamise üle," teatas Opro.

Sanna Marin õnnitles Koonderakonda valimisvõidu puhul

Peaminister Sanna Marin tänas oma kõnes valijaid ja ütles, et valimistulemus on peaministripartei jaoks hea.

"Suurenenud on toetus ja kohtade arv. See on tõesti hea saavutus, kuigi me ei lõpetanud täna esimesena. Palju õnne ka teistele valimiste võitjatele Koonderakonnale ja Põlissoomlastele," ütles Marin.

Kõige rohkem hääli kogus Põlissoomlaste juht Riika Purra

Põlissoomlaste juht Riika Purra kogus umbes 38 000 tuhat häält. Teiseks jäi peaminister Sanna Marin, kes kogus umbes 36 000 häält, vahendas Yle.

Purra tänas oma kõnes oma perekonda ja Põlissoomlaste endist juhti Jussi Halla-ahot.