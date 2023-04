ERR Helsingis: Orpo lubas alustada kõnelusi kõigi parteidega

Koonderakond sai Eduskunta uude koosseisu 48 kohta, teisele kohale jäid parempopulistlikud Põlissoomlased 46 kohaga ja kolmandaks senist valitsust juhtinud sotsiaaldemokraadid 43 parlamendikohaga. Koonderakonna juht Petteri Orpo kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et keerulisi valitsusläbirääkimisi tema partei ei karda.

Põhjust rõõmustada oli ka Põlissoomlastel, kellest sai Koonderakonna järel suuruselt teine parlamendipartei ning parteijuht Riikka Purral õnnestus koguda nende valimiste suurim häältesaak - 42 589 häält. See on Soome valimiste ajaloos paremuselt neljas tulemus. Teine koht aga on siiski kõigest teine koht ning võimalust ise valitsust moodustada vähemalt esialgu ei anna.



Koonderakonna liikmete hulgas valitseb rõõm ja rahulolu, sest Koonderakond on lõpuks ometi garanteerinud endale valimiste võitja koha ja hakkab moodustama Soomele uut valitsust.

Koonderakonna valitud rahvaesindaja Noora Fagerström ütles, et möödunud kuu on olnud eriti pingeline.



Koonderakonna liige Jussi Salonranta ütles, et Petteri Orpost saab Soome uus peaminister ja nüüd on Koonderakonna kord moodustada Soome uus valitsus.



Kellega uut valitsust moodustama hakatakse, võitjapartei juht veel ei tea.



"Meil on Soomes hea traditsioon, et läbi räägitakse kõigiga. Alustame kõnelusi kõigiga ja siis vaatame, kellega jagub ühist programmi. Ma usun, et lahendusi leidub. Pärast valimisi lähevad asjad üldiselt paremini, kui kampaaniavaidluste ajal," rääkis Orpo.

Petteri Orpo lubas, et ei unusta peaministrina ka Eestit. "Eesti on armas naaberriik ja kui me oleme, loodetavasti, valitsuse kokku saanud, siis Eesti ja Rootsi on esimesed riigid, kuhu visiidile tulen," lausus Orpo.



Kõige tõenäolisemalt moodustatakse Soomele kas Koonderakonnast ja Põlissoomlastest ning väiksematest parteidest koosnev paremkonservatiivne valitsus, või Koonderakonnast, sotsiaaldemokraatidest ja väiksematest parteidest koosnev laiapõhjaline valitsus.