Tallinn ja tõuksifirmad arutavad, kuidas algav sõiduhooaeg ohutuks muuta

Elektritõukerataste ehk tõukside hooaeg on alanud. Linn, rendifirmad, politsei ja transpordiamet arutavad taas kergeliikuritele piirangute kehtestamist. Politsei on mures liiklusõnnetuste pärast, linn tahaks piirata kiirusi ja parkimist. Rendifirmad loodavad, et piirangute asemel tuleks rohkem kergliiklusteid.

Elektritõukerattaid on külmaga vähe näha ja sõitjad on ontlikud. Kuid see muutub, kui saabub nädalavahetus. Suureneb uljus ja tõuseb kiirus. Tallinna abilinnapea Tanel Kiik tahaks reguleerida kergliikurite kiirust riiklikult. Praegu on lubatud maksimaalselt 25 kilomeetrit tunnis. Nii võiks see olla ainult linnast väljas kergliiklusteedel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui oleks minu teha riigikogu tasandil, valitsuse tasandil, siis ma arvan, et kergliikurite liikumiskiirus tuleks alla tuua kõigil asulasisestel teedel eeskätt suuremates linnades kas 20 km/h, kohati mõnes piirkonnas veel madalamale," ütles Kiik.

Nädala pärast arutavad linn ja rendiettevõtted, kus Tallinnas madalamat sõidukiirust katsetada ja kus tõukse parkida enam ei tohi. Politsei ütleb, et eelmisel aastal oli 352 liiklusõnnetust tõuksidega. Need on saadaval, nendega ollakse harjunud, aga need on liiklusharjumusi pigem negatiivselt mõjutanud.

Politsei- ja piirivalveameti põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ütles, et politsei läheb kevadele vastu muretundega. "Eelmise aastaga võrreldes on meil Tallinna linna vaates 63 protsenti tõusnud kergliikuritega seotud liiklusõnnetused. Kukutakse. Ja 25 km/h pealt on vigastused päris korralikud. Siis sõidetakse alkoholijoobes ja sõidetakse ka kahekesi elektritõukeratastel," rääkis Kirss.

Bolt on kiiruspiiranguid kehtestanud näiteks koolide läheduses, käinud lohakalt pargitud tõukse ümber paigutamas. Bolti Balti valitsussuhete juht Herni Arras arvab, et piiranguid ei kehtestata siiski lõpmatult - abi on hoopis tõuksidele paremate sõidutingimuste loomisest.

"Kui me vaatame kaugemale ette, siis pigem võiks loota ja oodata piirangute mahavõtmist seoses sellega, et saavad valmis uued jalgrattateed ja paraneb infrastruktuur, kus on võimalik tõukerattaga sõita," ütles Arras.