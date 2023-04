Politsei soovib kergliikuri juhtidele selge joobepiirangu seadmist

"Täna on seaduses joobemäär natuke ebaselge. Me loodame, et seadusemuudatusega saab see olema 0,5 ehk siis 0,5 promillist ülespoole enam jalgratta- ja tõukerattaga sõita ei või. See teeks kõikidele asja oluliselt selgem," rääkis politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve ametnik, politseikolonelleitnant Sirle Loigo reedel Raadio 2 saates "Hommik!".

"Et nii nagu merel on 0,5 promilli lubatud, oleks see ka jalgratta- ja tõukerattaga. Politsei toetab igati seda ettepanekut, sest siis oleks ka inimestel selgemad piirid ja teada, millal võib sõita ja millal mitte," lisas Loigo.

Siseministeeriumis valmisid hiljuti sellekohased liiklusseaduse muutmise ettepanekud, ütles PPA esindaja ERR-ile.

"Kui me räägime jalgratta ja tõukerattaga sõitmisest, siis täna seal ei ole täielikku nulltolerantsi. Seadus ütleb, et ei tohi sõita joobeseisundis. Joobeseisundit hindab politsei väliste tundemärkide järgi - laseb näppu nina otsa panna, vaatab, kuidas teil arusaamine on. Maakeeli võiks öelda, et kahe õllega saunast sõbra juurest jalgrattaga võib koju sõita," selgitas Loigo praegust olukorda.

Ta lisas, et igaüks peab siisiki oma piiri tunnetama ning joobes kergliikuri juht saab karistada: "Täna hinnatakse joobeseisundit väliste tundemärkide järgi - kui oled ikkagi päris pehme, pehme jalaga ja adekvaatselt aru ei saa, siis lõppeb see igal juhul protokolliga."

Loigo rääkis usutluses ka elektritõukerataste osalusel juhtunud liiklusõnnetustest, nende liikumiskiiruste piiramisest erinevates asukohtades ja ka kellaajaliselt, kiivri kandmise kohustusest ning sellest, kas millises olukorras tohib nendega sõita kõnniteel või millal sõiduteel.