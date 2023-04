Eesti loodab peagi teha elektritarbimise juhtimisest teenimisvõimaluse

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) plaanib sel aastal välja töötada seadusemuudatused, mis annaksid konkurentsiametile aluse luua elektritarbimist juhtima motiveeriv turumudel. See soodustaks tarbimise nihutamist ajale, kui turul on rohkem odavama hinnaga elektrit ning võimaldaks tarbimise juhtimise pealt ka teenida.

"Tarbimise juhtimine on ressurss, mille kasutamine võimaldab tuua turule juurde väga vajalikke võimsusi, mida Eestis on väikese energiasüsteemi vaatest hetkel väga piiratud kogus. Meie turg on väike, sõltuv impordist, seetõttu ka volatiilsete hindadega ning tootmisseadmete või ühenduste remontide või rikete korral on kohe oht kõrgeteks hindadeks," ütles MKM-i energiaturgude talituse juhataja Karin Maria Lehtmets ERR-ile, märkides, et tarbimise juhtimine aitab hindu alla tuua ja vältida hinnatippe.

Ta tõi näiteks eelmise aasta 17. augusti, kui elektri hind tõusis päev-ette-turul 4000 euroni megavatt-tunnist. "See oli moment, kus tarbimise ja tootmise kõverad turul ei kattunud, natukene jäi tootmist puudu. Ja see, mis puudu jäi, oli 2,14 megavatti. See tähendab, et kui meil oleks olnud nii palju tarbimise juhtimist turul, oleks meil hind olnud juba oluliselt allpool," rääkis ta.

Elektrijuhtmed. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR

Lehtmets selgitas, et kui seni tähendas tarbimise juhtimine seda, et tarbija lükkas oma elektrikasutamise enda jaoks soodsama hinnaga ajale ning võitis sellega kaasnenud säästust, siis kavandatava uue turumudeliga oleks tarbijal võimalik teenida ka selle pealt, kui ta teatab turule juba ette valmidusest oma tarbimist piirata.

"Iseseisvate agregaatorite turumudeli loomine päev-ette-turule, mis võimaldaks tarbimisel võrdselt tootmisega teha turule pakkumisi ja seeläbi ka ressursi eest maksta, võimaldab paremini kaasata tarbimise juhtimise ressursi, kuna tarbijad saaksid ka teenida oma tarbimata või paindlikult tarbitud elektri pealt. Seega tekiks neil suurem motivatsioon oma tarbimist lasta juhtida," märkis Lehtmets.

Kui tarbimise juhtimine oleks laialdasemalt võimalik ning selle maht suurem, aitaks see näiteks ka ära hoida vajadust käivitada tiputundidel gaasielektrijaamu, ütles Lehtmets.

Lehtmets rõhutas, et kui sellekohased regulatsioonid valmivad, saaks sellisel turul osaleda ka tavatarbijad. "Kui see turg saaks käima, oleks ka tavatarbijal võimalus seal osaleda. Näiteks on agregaatoreid, kes on valmis juhtima kodutarbijaid - näiteks elektriboilerid on selline ressurss, mida annab edukalt juhtida niimoodi, et tarbija ise võib-olla ei märkagi seda, kuid ma boilerit natukeseks ajaks välja lülitatakse, kasutajal ei teki sellest ebamugavust. Ja samuti küte, mida annab reguleerida kaugelt - see samuti ei tekita tarbijale väga suurt ebamugavust, aga võib mingitel tundidel, kui seda kohandada, kokku olla küllaltki suur ressurss, mida turule tarbimisjuhtimisena müüa," rääkis ta.

Uuring: tarbimise juhtimine võib ulatuda üle veerandi kogutarbimisest

Küsimusele, kui suur võiks olla tarbimise juhtimise kogumaht Eestis, viitas Lehtmets 2014. aastal süsteemioperaatori Elering tellimusel Tallinna Tehnikaülikoolis koostatud uuringule, mille kohaselt ulatus see tollaste hinnangute kohaselt 200-400 megavatini (MW). Eesti elektritarbimine on talvel 1000 ja 1500 MW vahel ning suvel umbes 500 MW.

Samast analüüsist selgus, et suurim potentsiaal elektritarbimise juhtimiseks oleks just kodumajapidamistel.

Eesti tarbimise juhtimise potentsiaal Autor/allikas: TTÜ

Tarbimise juhtimisel on puuduseks väga suures koguses seadmete agregeerimisvajadus ja sesoonsest tarbimise eripärast sõltuv võimsuste kasutatavus, tõdesid analüüsi autorid. Seetõttu tuleks korteriühistuid ja eramuid motiveerida kasutusele võtma hoone automaatikalahendusi. Esmane ja kõige käepärasem tarbimise juhtimise rakendamisele kaasaaitav lahendus oleks erinevate reaalajas toimivate tarbija käitumist ja elektrihinda visualiseerivate mobiilirakenduste väljatöötamine, seisab uuringu kokkuvõttes.

Kodumajapidamiste eeldatav reguleeritav võimsus seadmete liikide kaupa Autor/allikas: TTÜ

Teine tarbimise juhtimise rakendamise samm peaks olema suunatud hooneautomaatikaga varustatud eramutele ja korterelamutele võimaluste loomisele, et osaleda võimsusi agregeerivates rakendustes, nagu virtuaalsed elektrijaamad jms, öeldakse kokkuvõttes.

Äri- ja avaliku teeninduse sektoris sõltub tarbimise juhtimine suuresti sellest, kas neis töötatakse ainult kaheksa tundi päevas või ööpäev läbi. Kõige suurem potentsiaal sektori sees on nn 8/5 hoonetel, kus töötatakse viis päeva nädalas ja kaheksa tundi päevas.

Tööstussektoris oleks juhitav võimsus 2014. aasta andmete kohaselt ligi 65 MW, millest hinnanguliselt kolmandiku moodustab puidu- ja paberitööstus. Selle sektori eeliseks on see, et tegemist on reeglina suurte seadmetega, mille kasutamisel tarbimise juhtimiseks on seadmete agregeerimisvajadus suhteliselt madal. Tööstuse kõrge automatiseerituse tase võimaldab agregeerimist teostada ka suhteliselt odavalt, märkisid uuringu autorid.

elektri tarbimine Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Seaduste täpsustamine võimaldab turumudel paika panna

Euroopa Liidus on küll algatatud elektrituru disaini ülevaatamise protsess, kuid Eesti jaoks on selle ümberkorraldamise ettepanekutes tarbimise juhtimisele liiga vähe tähelepanu pööratud.

Lehtmets rääkis, et sealt on puudu just turumudel päev-ette-turu jaoks, mis paneks paika, kuidas makstaks agregaatoritele, kes vahendab turule tarbimise juhtimist.

"Euroopa regulatsioon võimaldab küll liikmesriikidel ka üksikult sellist mudelit luua, aga palju efektiivsem oleks, kui see oleks üleeuroopaline mudel, üleeuroopaline lähenemine. Seda me oleksime tegelikult soovinud sellest turudisainis näha," ütles MKM-i talituse juht. Euroopa Komisjoni ettepanekud puudutavad küll riivamisi tarbimise juhtimist, aga mitte sellises päev-ette-turumudeli formaadis, nagu Eesti oleks soovinud, ütles Lehtmets.

"Selle mudeli väljatöötamisega peame tegelema, vaja on seadusemuudatusi, et konkurentsiamet, mis on Eestis tururegulaator, saaks selle mudeli konkreetselt välja töötada," lisas ta.

"Loodame, et 2023. aasta lõpuks saame täiendused seadusesse ja konkurentsaimet saab turumudeli välja töötatud," ütles Lehtmets.

Elering: tarbimise juhtimine annab turule paindlikkust

Eesti elektrivõrgu süsteemihalduri Elering esindaja ütles, et ettevõte näeb tarbimise juhtimist olulise tuleviku elektrisüsteemi paindlikkuse allikana.

"Mitmed nutikad seadmed suudavad elektritarbimist juhtida selliselt, et tarbijale sellest ebamugavust ei teki ning selliste seadmete kasutamine kasvab," märkis Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa. "Näiteks elektriautode laadimine, kus laadimistsükli jooksul on võimalik laadimise koormust muuta, saavutades siiski vajalikul hetkel täis aku. Juba täna osaleb Eleringi reguleerimisturul mitmeid agregaatoreid, kes pakuvad elektrisüsteemi juhtimiseks tarbimise vähendamist või suurendamist. Meie ootus on, et see trend on kasvav."

Elektriauto laadimine. Autor/allikas: (Siim Lõvi /ERR)

Ka MKM-i energiaturgude talituse juhataja Lehtmets märkis, et ühiskond on üha paremini hakanud mõistma tarbimise juhtimisega kaasnevaid võimalusi ning turuosalised on sellega aina paremini kaasa tulemas.