Kalurid tahavad kormoranide aastaringse küttimise luba

Teisipäeva hommikul kormorane Pärnu jõel Tindisaarte juures väga palju ei olnud, aga tavaliselt on neid seal tohutult. Ja nende arv kasvab aasta-aastalt.

Jaanuaris moodustasid vabatahtlikud KormoranGrupi, et asuda eest vedama tegevusi, mille eesmärk on kormoranide arvukusele piir panna. Nüüd on jõudnud nad järeldusele, et letaalsest heidutusest ei ole pääsu. Vastav resolutsioon anti teisipäeval keskkonnaameti peadirektorile üle.

"Lind hakkaks inimest rohkem kartma ja aktsepteeriks selliseid kirjutamata seadusi, mis looduses on. Siin peab valitsema tasakaal, see on meie põhiline sõnum. Keegi ei taha linde niisama tappa, aga ilmselgelt on praegu selle linnu arvukus ületanud kõik piirid, mida meie loodus siin valmis vastu pidama on," rääkis KormoranGrupi eestvedaja Üllar Meriste.

Kalurite huvide eest seisva Liivi Lahe Kalanduskogu juht Esta Tamm ütles, et nemad said esmaspäeval keskkonnaametilt eitava vastuse.

"Öeldi, et kuna me tegeleme just mitteletaalse heidutusega, siis vaatame, kas see toimib. Samuti me saime loa kormoranimune õlitada Sange-Jaanilaiul. Kui see ei toimi, siis kaalutakse letaalset heidutust. Sel aastal me seda kindlasti ei saa," ütles Tamm.

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tõdeski, et selliseid otsuseid tuleb põhjalikult kaaluda.

"Lasta võib tegelikult juba ka sel aastal. 1. augustil algab kormoranide küttimise aeg. Eesti riigis on lähtutud põhimõttest, nagu kalade puhulgi, et kui on kudemisaeg, siis kalu ei püüta. Sama on olnud ka kormoranide puhul, et kui on pesitsusaeg, siis neid lasta ei tohi. Sellest on siiamaani kinni peetud. Aga kui me ühtselt kormoranide pikaajalise kava puhul näeme ette, et see on vajalik, räägime läbi selle ühiskonnas, ornitoloogidega, siis loomulikult," kommenteeris Vakra.

Kaarel Võhandu Eesti Ornitoloogia Ühingust ütles, et kormoranidega seotud otsused tuleks vastu võtta teadusuuringutele tuginedes, aga mitte emotsioonidest lähtuvalt. Kuna KormoranGrupi ettepanekuid ta näinud ei ole, ei saanud ta neid ka kommenteerida.

KormoranGrupp aga korraldab pühapäeval kella kümnest kaheni Tori aasal kormoranide teabe- ja heidutuspäeva, kus huvilised saavad vastuse kõikidele neid linde puudutavatele küsimustele.