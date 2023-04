Venemaalt pagenud FSO agent: Putin kardab oma elu pärast

Vene Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSO) endine kapten Gleb Karakulov andis portaalile Dossier Center intervjuu, milles selgitas enda Venemaalt lahkumise tagamaid, hinnanguid Venemaa presidendile Vladimir Putinile ning Putini turvameetmeid, vahendas The Times.

Gleb Karakulov on kõige kõrgematasemelisem luureohvitser, kes on Venemaalt pagenud alates täieulatuslikust invasioonist 2022. aasta veebruaris. Karakulov paljastas muuhulgas, et Vene presidendi Vladimir Putini tarbeks rajati Vene saatkonda Kasahstanis Astanas pommivarjendisse turvatud liin ning kõik Putini kabinetid Venemaa eri otstes on turvalisuse tagamiseks identsed. Seetõttu näidati mõnikord Vladimir Putinit Novo-Ogarjovos Moskva lähisel, kuigi Vene president asus jätkuvalt Šotsis Musta mere lähisel.

2009. aastal FSO-ga liitunud Gleb Karakulov selgitas lisaks, et kui Vladimir Putin asus Šotsis, siis saadeti FSO töötajad tühja autokolonniga lennuki poole teele ning ka lennuk lendas sihtkohta. Samas püsis Putin jätkuvalt Šotsis, et välisriikide luureteenistusi eksitada ning hoida ära võimalikud tapmiskatsed. Karakulov ütles, et see on mingit moodi paranoia ja Vladimir Putin kardab patoloogiliselt enda elu pärast.

Gleb Karakulov mainis lisaks, et Kreml püüab siiani hoida ära Vene presidendi Vladimir Putini haigestumist koroonaviirusesse. Seetõttu hoitakse siiani rangeid koroonakarantiini meetmeid enne igat üritust. Seda isegi kohtumiste puhul, mis kestavad vaid 15 kuni 20 minutit. Samuti teevad kõik presidendi administratsiooni töötajad Gleb Karakulov väitel mitu korda päevas PCR-teste.

Gleb Karakulov rõhutas, et Vene presidendi Vladimir Putini tervis tundub tema vanuse kohta olevast keskmisest parem. Viimase kümnendi jooksul on vaid paar reisi Putini kehva tervise tõttu tühistatud. Karakulovi sõnul nõudvat Putin, et kõikide kohtades, kus ta käib peab olema võimalik vaadata Vene televisiooni. Televisioon on Putini jaoks tähtis, kuna ta ei kasuta ei internetti ega mobiiltelefoni ning saab selle kõrvalt infot vaid lähima ringi käest.

Venemaalt pagenud Gleb Karakulov väitis intervjuu alguses, et Vladimir Putin on sõjakurjategija ning ta ei suutnud enam enda südametunnistuse tõttu ametis olla ja seetõttu pages riigis.

Intervjuud Gleb Karakuloviga on võimalik (vene keeles) vaadata Youtube kanalil Ходорковский LIVE.