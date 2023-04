Harri Tiido: foobiad russofoobia pärast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all niinimetatud russofoobia. Nüüdisajal ilmnevat venevaenulikkus seoses sellega, et lääne meedias ei ole pluralismi, rikutakse demokraatia põhimõtteid, Venemaale sõna ei antavat, piiratakse Vene massiteabe levikut ja nii edasi, märgib Tiido.

Hea kolleeg Karmo Tüür jagas hiljuti viidet ühele usutlusele Venemaa Parlamentskaja Gazetas. Teemaks oli välismaiste russofoobide vastutusele võtmise vajadus. Arvamusi avaldas Venemaa presidendi nõunik ja kodanikuühiskonna arendamise ning inimõiguste nõukogu esimees Valeri Fadejev. Jutt oli üpris jabur, nii et mõtlesin teema ka taustajuttudes üles võtta. Ja Venemaa uues välispoliitika kontseptsiooniski on russofoobia vastu võitlemine koha leidnud.

Eestlast öeldakse elevanti vaadates alati mõtlevat, et ei tea, mida see elukas minust küll mõelda võiks. Nüüdis-Vene asjapulkadel sellist probleemi ilmselt ei ole. Nad teavad täpselt, kes see elevant on, mida ta mõtleb, miks ta nii mõtleb ja mida temaga selle eest peale hakata.

Russofoobia on Venemaal teemaks juba paar sajandit, lihtsalt erinevate varjunditega. Praegusel ajal, eriti täiemõõdulise sõja vallandamisega Ukraina vastu sai ka russofoobia uurimine uut hoogu. Üllitatud on teema käsitlusi lingvistika, psühhiaatria, filosoofia, kommunikatsiooniteooria ja ka lihtsalt niisama targutamise vallas.

Nüüd siis tuli inimõiguste nõukogu juht välja vajadusega fikseerida juriidiliselt russofoobia ehk Venemaa mitte-armastamise nähtused kogu maailmas. Ja russofoobe tuleks hakata kuulutama rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Ehk siis ilmselt vastulause Vladimir Putini tagaotsitavaks kuulutamisele.

Ettepanekule sekundeeris ka Venemaa inimõiguste volinik Tatjana Moskalkova, kelle sõnul oleks vaja kriminaalkoodeksit täiendada uute sätetega, keskendudes just russofoobiale. Tegelikult seaduses juba on paragrahv 12, mis sätestab välisriikide kodanike vastutuse venemaalasi kahjustava tegevuse eest. Asja olevat vaja lihtsalt täpsustada ja laiendada, et russofoobia kuulutataks ühemõtteliselt Vene riigi suhtes kuritegelikuks nähtuseks.

"Mõistet "russofoobia" olevat esimesena kasutanud vene luuletaja Fjodor Tjutšev, kes tituleeris russofoobideks osa vene liberaalsest intelligentsist."

Ajas tagasi minnes paigutatakse russofoobia ilmnemise algus 19. sajandi keskpaika, kuigi on ka varasemale ajale viitamisi. Mõistet "russofoobia" olevat esimesena kasutanud vene luuletaja Fjodor Tjutšev, kes tituleeris russofoobideks osa vene liberaalsest intelligentsist. Ta nägi seda ilmingut siseriiklikuna ja tänapäevalgi toonitatakse, et russofoobia on mitte ainult välismaine, vaid ka sisemaine nähtus ja oht.

Russofoobiat kui nähtust eurooplaste teadvuses olla kõige rohkem uurinud vene mõtleja ja panslavismi ideoloog Nikolai Danilevski. Ta küll ei kasutanud seda terminit, kuid nähtus on tema raamatus "Venemaa ja Euroopa" täiesti olemas. See töö on ilmunud ka eesti keeles. Danilevski ning tema mõttekaaslaste tees oli ja on, et Venemaa kui eraldi tsivilisatsioon ei ole kunagi olnud osa Euroopast. Ja kuna Venemaa takistab Euroopa liikumist itta, siis eurooplased peavad venelasi millekski võõraks ja vaenulikuks.

Tänapäeval on russofoobia uurijaid hulgi ja sel teemal on ilmunud terveid raamatuid. Üldise seisukoha järgi on russofoobia valitsenud lääne inimeste teadvust sajandeid. Esmane põhjus selleks on Euroopas ja üldse läänes püsiv koloniaalne mõtteviis, mis loeb võõraste alade vallutamist ja röövimist normaalseks nähtuseks.

Koloniaalse mõtteviisi üks eripära olla ka idee eurooplaste algsest üleolekust teiste riikide ja kontinentide rahvastest. Euroopa arvates ei saavat inimesed olla võrdsed ei bioloogiliselt ega sotsio-kultuuriliselt. Tänapäeva maailmas olla endiselt umbes 50 kolooniat ja suurimaks metropoliks olevat endiselt Suurbritannia. Ilmselt peetakse silmas briti rahvaste ühendust, aga see selleks. Ja kuna USA-l ei olevat kolooniaid, siis muutvat ameeriklased praegu kolooniateks Euroopa Liidu liikmesriike.

Russofoobia teine alustala olevat võõraviha, mis olla lääne kollektiivses teadvuses sügavalt juurdunud. Siinkohal olevat suur roll katoliku kirikul, mis suunas oma viha Bütsanti impeeriumi ja õigeusu vastu. Seetõttu seostati juba keskajal kõiki õigeusklikke rahvaid vaenulike ja võõraste nähtustega, mis kuulusid hävitamisele. Ehk siis selle nägemuse kohaselt olla russofoobia tekkinud ja juurdunud koos euroopa tsivilisatsiooniga ja saanud seeläbi ka eurooplaste kollektiivse eneseteadvuse lahutamatuks osaks.

Kolmas russofoobia juurpõhjus olla asjaolu, et juba alates 15. sajandist ei andvat eurooplastele rahu Venemaa loodusvarad ja territoorium. Seda eriti võrreldes Euroopa enese loodusliku vaesusega. Ehk siis russofoobia emotsionaalne sisu on kadedus, hirm ja vihkamine ning see, et lääne poliitikute arvates tuleks kõik Venemaa varad allutada ülemaailmsele kogukonnale, kuna loodusressursid olla maailmas ebavõrdselt jaotatud.

Nõukaliidu lagunemise järel olevat USA asunudki ümberjagamist teostama. Erinevate programmide turvil olevat asutud Vene riikliku omandi kallale, mistõttu Venemaa kandis suuri kahjusid ja rahvas oli määratud vaesumisele.

Nüüdisajal ilmnevat venevaenulikkus seoses sellega, et lääne meedias ei ole pluralismi ning et rikutakse demokraatia põhimõtteid. Venemaale sõna ei antavat, piiratakse Vene massiteabe levikut ja nii edasi.

Rahvusvaheliselt tagaotsitav Vladimir Putin on võrrelnud russofoobiat antisemitismiga. Duuma spiiker Vjatšeslav Volodin räägib aga lääneriikide geneetilisest vaenust slaavi rahvaste vastu. Asjaga tegelevad Vene vaatlejad leiavad, et russofoobiat välja juurida ei ole võimalik, see on vaja kontrolli alla võtta, kehtestada sanktsioonid ebasõbralike Euroopa riikide vastu ja töötada välja juriidilised mehhanismid kriminaal- ja haldusvastutuse rakendamiseks russofoobia eest.

Ukraina sõjaline denatsifitseerimine olla samasuunaline tegevus. Tõenäoliselt siis eelmäng edasiliikumisele Euroopasse. Nagu lubas hiljuti Vene julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev, saavat Venemaast taas Euroopa juhtiv jõud, nagu ta olnud seda kahel eelmisel sajandil. Vaat nii lihtne kõik ongi.

