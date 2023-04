Tartu Kvartali keskuse laiendus sai ehitusloa

Tartu linnavalitsus andis ehitusloa südalinnas asuva Kvartali keskuse laiendamiseks. Ehitust ettevalmistavate tegevustega on juba alustatud ja kuigi ehitus jääb ka järgmisse aastasse, ei sega see kultuuripealinna üritusi.

Kvartali laiendusega tuleb Turu tänava poole juurde kaks ning Aleksandri ja Riia tänava nurgale kolm korrust. Juurdeehitust planeeritakse juba 2013. aastast alates, kuid varem ei olnud see lubatud, rääkis Kvartali keskuse juhatuse liige Kaire Krevald.

"Kvartali ehitamise ajal kehtiv detailplaneering ei lubanud meil kõrgemat hoonet ehitada kui see, mis praegu valmis on saanud. Uus detailplaneering lubas meil siis ka kõrgemaks minna ja seda me kohe kiiresti ka kasutama hakkame," ütles Krevald.

Tartu abilinnapea Elo Kiivet sõnas, et üldplaneeringu kohaselt Tartusse üle kuuekorruseliseid hooneid pole soovitatav ehitada. Kvartal muutub osaliselt seitsmekorruseliseks, kuid kuna see on plaanitud juba varasema üldplaneeringuga, ei ole see probleem.

"Tegelikult üldplaneering on seadnud meil Tartus raamiks, et üle kuuekorruseliseid hooneid reeglina ei tehta. Nii et meil nüüd see Kvartali laiendus tähendab seda, et ta muutub kuuekorruseliseks ja ühes väga väikeses osas tuleb siis seitsmekorruseline maht. Nii et tegelikult see selles mõttes ei ole üldplaneeringuga vastuolus. Et meil on sinna juba sellel ajal, kui see planeering kehtestati, ette nähtud, et osaliselt võib olla ka see juurdeehitus kolmekorruseline," ütles Kiivet.

Ehitustööd jäävad ka aastasse 2024, mil Tartu on kultuuripealinn ning inimesi ja tegevusi on linna oodata palju. Nii Krevald kui ka Kiivet ütlesid, et ehitus kultuuri segama ei hakka.

"Kõige häirivam periood jääb selle aasta sisse. Karkass saab valmis oktoobri lõpuks ja siis juba hakkavad tööd siin katusel ja häirimisi ei tohiks olla," ütles Krevald.

"Kultuuripealinna aasta ja uusehitis kuidagi vastuollu ei satu. Kindlasti leiame lahenduse, et mahutame korraga ära nii ehitamise kui ka kultuuritegevused," ütles Kiivet.

Juurdeehitatud osale on planeeritud büroo ja avalike teenuste pinnad. Ehituse esimene etapp peaks valmima 2024. aasta kevad-suvel.