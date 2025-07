Tartu linn algatas Kvartali keskuse juurdeehituse detailplaneeringu, mille eesmärgiks on ehitada see kahe korruse võrra kõrgemaks ka Aleksandri tänava poolsel küljel.

Tartu kesklinnas asuvat äri- ja kaubandushoonet Kvartal ehitati mõned aastad tagasi kõrgemaks Riia tänava poolt. Kvartali keskus on juba pikemat aega avaldanud soovi keskust ehitata kõrgemaks ka Aleksandri tänava poolt. Nüüd algataski Tartu linn detailplaneeringu, mis lubab ka Aleksandri tänava poolsele küljele lisada korruseid.

"Selle detailplaneeringuga lubatakse Kvartali kaubanduskeskusele ehitada peale veel kaks korrust Aleksandri tänava äärses osas," ütles Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera.

Tema sõnul võib lisanduvaid korruseid kasutada nii büroo-, kaubandus- kui ka teeninduspinnana.

Kvartali keskuse kõrvalmajas Aleksandri 1 elavad inimesed on olnud juba varasemalt juurdeehitusele vastu, kuna see halvendaks nende valgustingimusi.

Ka nüüd Rahvusringhäälingu uudistetoimetusele saadetud kirjalikus kommentaaris väljendasid korteriühistu Aleksandri 1 elanikud pahameelt elukeskkonna üldise halvenemise suhtes. Elanikud kardavad endiselt, et juurdeehituse tõttu väheneks nende majale langeva valguse hulk. Samuti on elanike väitel juba praegu sageli märgata toidukullerite ja spaaklientide parkimist korterelamu trepikodade ees kõnniteel.

Tintera sõnul on inimeste hirmud aga asjatud.

"Detailplaneeringu koostamise raames tegi arendaja väga põhjalikud uuringud ka nende valgustingimuste kohta ja see peale-ehituse maht on valitud just selliselt, et selle mõju oleks minimaalne," märkis ta.

Kvartali juurdeehituse detailplaneering suunatakse avalikule väljapanekule 30. juulil.