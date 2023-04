Transpordiameti hinnangul on tänavu löökauke keskmisest enam

"Intuitiivselt võime anda hinnangu, et lõppenud talv oli teedele raskem, kui eelmised. Pikale veninud kevad ning külma ja sula pidev vaheldumine on jätnud jälje paljudele teedele," ütles transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Andres Piibeleht vastuseks ERR-i küsimusele, kas sel kevadel on tavapärasest rohkem löökauke.

"Teekatetesse tekkinud aukude täpse arvu üle transpordiamet arvestust ei pea ning seda teha oleks keeruline, kuna neid tekib pidevalt juurde ja otsast juba parandatakse," märkis Piibeleht.

Tema sõnul ostab transpordiamet ostab korrashoiuteenuse sisse eraettevõtetelt ning tööde eest makstakse vastavalt tee seisundile, mistõttu ei ole võimalik praegu ka välja tuua, mis läheb maksma konkreetselt ühe augu või kõikide aukude remontimine.

"Kõik katetesse tekkinud löökaugud parandame ära," lubas transpordiameti esindaja.

"Praeguse seisuga saab olukord järgmistel aastatel olema veelgi keerulisem, kuna riigiteede säilitamise jaoks eraldatud raha - rekonstrueerimine, taastusremont, säilitusremont - väheneb järgneval kahel aastal oluliselt," ütles Piibeleht.

Transpordiamet teatas eelmisel nädalal, et riigiteede korrashoiuks on tänavu raha vaid 40 miljonit eurot, mida on eelmise aastaga võrreldes 130 miljonit eurot vähem ning seetõttu tehakse ameti tellimusel tänavu teetöid viiendiku võrra vähem kui mullu. 2021. aastaga võrreldes on teetööde maht vähenenud isegi kolmandiku võrra.