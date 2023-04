Hartman: kultuuriinimeste sotsiaalgarantiidega tuleb edasi minna

Endine kultuuriminister Piret Hartman (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles, et vaatamata sellele, et Reformierakonnal on teine vaade kultuuriinimeste sotsiaalgarantiidele võrreldes SDE-ga, asub uus minister Heidy Purga (Reformierakond) seda küsimust lahendama.

"Mul on hea meel, et kultuuriministriks tuleb inimene, kes on tegelikult sellest valdkonnast ja kes on puutunud riigikogu kultuurikomisjonis meie teemadega kokku," rääkis Hartman Purgast, kellest saab uus kultuuriminister.

Üks teravamaid küsimusi kultuuripoliitikas praegu on vabakutselist loovisikute toimetulek ja sotsiaalsed garantiid, sõnas Hartman. "Selle teemaga tuleb edasi minna ja lahendused leida. Seal me teatud kokkulepeteni ka jõudsime koalitsiooniläbirääkimisel," sõnas Hartman.

Ta loetles ka teisi teemasid, mida uus kultuuriminister esimeses järjekorras lahendama peaks: "Kindlasti rahastamismudelid. Praegu on jätkuvalt laual ka teatrite rahastusmudelid ja [toetuste suurust sätestava] määruse ülevaatamine. Küsimuseks on ka see, kuidas rohkem eraraha kultuuri ja sporti tuua. Samuti Ida-Virumaa teema ja Ukraina põgenikud, kellega tuleb jätkuvalt tegeleda. Liikumisaastale kohaselt tuleks ära teha ka liikumispööre."

Koalitsiooniläbirääkimistel otsustati, et kultuuriinimeste sotsiaalsete garantiide teema võetakse lauale. "Otsustati näiteks, et kõik tasud, mida riik maksab kultuuriinimestele - toetused, stipendiumid -, on maksustatud. Seni polnud seda ka kultuurkapitali stipendiumid," sõnas Hartman.

Hartmani sõnul olid arutelud koalitsiooniläbirääkimiste laua taga kirglikud ja sisukad vaatamata sellele, et SDE-l ja Reformierakonnal olid kultuuriinimeste sotsiaalgarantiide asjus eri vaated. "Aga olen rääkinud ka Purgaga ja tema on väga seda meelt, et loovisikute sotsiaalsete garantiide küsimus tuleb ära lahendada. Jah, need lahendusteed olid erinevad, aga jõudsime kompromissini ja nendega saab edasi minna.

Hartman ütles, et talle pole tehtud ettepanekut hakata valitsuse eriesindajaks Ida-Virumaal. "Leian, et see inimene peaks olema Ida-Virumaalt koha pealt ja mina oma perega elan siiski Tallinnas," sõnas Hartman ja lisas, et ei tea, keda sellele kohale kaalutakse.

"Aga olles olnud ka koalitsiooniläbirääkimiste laua taga,

siis tean, et see ametikoht läheb regionaalministri alla ehk siis Madis Kallas

loodetavasti lähiajal ütleb, kes selleks saab," lisas Hartman.

Eriesindaja peaks Hartmani sõnul juhtima Ida-Virumaa ja riigi vahelist koostööd. "Ta võiks tuua ka rohkem laua taha neid osapooli, kes on Ida-Virumaal kohapeal. Tal võiks olla ka ressursse, et elukeskkonda mõjutada," ütles Hartman.

Hartmani sõnul pole talle pakutud ka SDE peasekretäri kohta.