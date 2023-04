Sirbi peatoimetaja aastateks 2024-2028 selgub sügisel

"Ideaalis võiks novembri keskpaigaks teada olla, kes jätkab Sirbi peatoimetajana," ütles lehte välja andva sihtasutuse Kultuurleht juhatuse esimees Toomas Väljataga teisipäeval ERR-ile. "Ei tahaks seda otsustamist päris jõuludesse jätta," lisas ta.

Väljataga sõnul võiks peatoimetaja konkursi välja kuulutada septembris, misjärel tuleks moodustada peatoimetaja valimise komisjon, kes vestleb kandidaatidega ning teeb oma otsuse salajasel hääletusel. Hea oleks, kui peatoimetaja selguks piisavalt vara, et tal jääks ka aega enne kohale asumist vajalikke ettevalmistusi teha, ütles ta.

Aga enne konkurssi peab SA Kultuurilehe nõukogu veel kaks istungit - juunis ja septembris -, kus võidakse ka Sirbi peatoimetaja valimist arutada, lisas Väljataga.

Varem on Sirbi peatoimetaja valimise komisjoni kuulunud üheksa liiget – sihtasutuse nõukogu esindaja, eri kunstivaldkondade esindajad ning ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ajakirjandusvaldkonna õppejõud.

Väljataga ütles, et räägitud on ka võimalusest, et peatoimetaja valimine võidakse anda personaliotsingu firmale, kuid tema hinnangul ei oleks see vajalik. "Ma isiklikult arvan, et meie valimisprotsess on olnud hea ja demokraatlik, otsustamine toimub alati salajase hääletusega," rõhutas ta.

Sirbi praegune peatoimetaja Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et ei ole veel oma uuesti kandideerimist otsustanud. "Eks see natuke võib sõltuda ka praegu ametisse astuva valitsuse tegevusest kultuurivaldkonnas," märkis ta.

Väljataga ütles ERR-ile, et tema ei näe põhjust, miks Tarand ei võiks uuesti sellele kohale kandideerida.

Tarand valiti 2018. aastal Sirbi peatoimetajaks välja nelja kandidaadi seast. Ta on olnud Sirbi peatoimetaja ka aastatel 2005–2013.