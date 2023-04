USA tahab vähendada autode emissioone 56 protsenti aastaks 2032

Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseamet (EPA) tegi kolmapäeval ettepaneku uuteks sisepõlemismootoriga sõiduautode kasvuhoonegaaside emissioonide nõueteks. Kui EPA ettepanekud võetakse vastu, siis jõustuvad USA-s seni kõige karmimad nõuded sisepõlemismootoritega autodele, vahendas tehnoloogiaportaal Ars Technica.

Uute välja pakutud reeglite kohaselt tuleb alates 2027. aastast vähendada sõiduautode kasvhoonegaaside heitkoguseid 56 protsenti võrrelduna 2026. aasta heitmete tasemega. Uued nõuded kehtivad autodele, mis tulevad USA-s turule 2027. aastast 2032. aastani. Samuti tuleks vähendada ka teisi sisepõlemismootori poolt õhku paisatud saasteainete mahtu nagu näiteks lämmastikoksiide, süsinikmonooksiidi ja formaldehüüdi emissioone.

Lisaks on kavas karmistada elektriautode akude vastupidavuse nõudeid. Uute normide kohaselt peavad autotootjad tagama, et elektriauto omanik saaks lihtsal viisil tuvastada kui palju elektrit on aku võimeline hoiustama võrrelduna sellega kui aku oli alles uus. Samuti nõutakse, et elektriauto aku suudaks viie aasta pikkuse kasutusperioodi lõpuks hoiustada vähemalt 80 protsenti elektrist, mida aku uuena suutis salvestada.

EPA hinnangul on nende välja pakutud reeglite tagajärjel järgmise kümnendi jooksul USA-s uutest müüdavatest autodest kaks kolmandikku elektriautod. Ars Tehnica juhtis tähelepanu, et kõige rohkem tunduvad uute nõuetega olevat rahul keskkonnakaitseorganisatsioonid. Autotööstuse esindajate kommentaarid olid samas ettevaatlikumad, kuna tuleb laiendada laadimistaristut ja tagada ligipääs vajalikele mineraalidele akude tootmiseks.

EPA hinnangul hoitaks uute reeglite abil ära rohkem kui üheksa miljardi tonni CO2 emissioonide paiskumine atmosfääri aastaks 2055, mis on mahult kaks korda sama palju kui USA eelmise aasta CO2 emissioonid kokku.

Reutersi allikate sõnul tahab Bideni administratsioon uued kasvuhoonegaaside emissioonide regulatsioonid 2024. aasta alguseks ära kinnitada, et järgmine administratsioon ei saaks neid nõudeid tühistada. Eelmine USA president Donald Trump näiteks leevendas Barack Obama ajal kehtestatud emissioonide nõudeid.