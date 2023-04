Transpordikütuste heitkoguse kauplemissüsteem paneb Eesti firmadele surve

Alates 2027. aastast laieneb saastekvoodi süsteem transpordile ja see tõstab ka hindu. Transpordiettevõtted teevad investeeringuid, et saastamist vähendada, kuid tõdevad samas, et vaid elektrisõidukitele üle minna ka veel ei saa.

Heitmekvoodisüsteem, mis seni kehtinud suurtele elektrijaamadele, laieneb aastast 2027 ka kütusemüüjatele.

"Süsteemi kuuluvad kütusemüüjad, kes peavad – juhul kui nad müüvad fossiilset kütust – hakkama ostma süsteemist või turult lubatud heitkoguste ühikuid või n-ö kvoote vastavalt sellele heitkogusele, mis sellest kütuse põletamisest õhku paiskub. /.../ See võib minna kallimaks nendele ettevõtetele, tarbijatele, kes on sunnitud kasutama fossiilset kütust, aga see ei lähe kallimaks nendele, kes on huvitatud või suudavad teha mõistlikud investeeringud," selgitas keskkonnaministeeriumi kliimanõunik Silver Sillak.

Transpordifirma DSV tõdes, et uus kord suurendab nende kulutusi. Ettevõte plaanib vähendada saastamist 2030. aastaks 40 protsendi võrra.

"Kindlasti peame kasutama ka teisi kütuseid, mis tänapäeval on traditsioonilises transpordis saadaval HVO näol ehk biodiisel, mis on 10 kuni 15 protsenti kallim kui tavakütused. Siia juurde võivad lisanduda maksud, mis tulevad kohalikul tasandil ehk meie enda riigi maksupolitikast kui ka Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidest tulenevad maksumuudatused. Tänasel päeval on raske konkreetse numbriga hinnata. Aga ei pea olema väga täpne ennustaja, et tõenäoliselt see tähendab paratamatult transporditeenustele hinnalisa," rääkis DSV juht Alvar Tõruke.

DSV kinnitusel ei saa kogu autoparki kohe elektrisõidukite vastu vahetada, sest taristu ei võimalda seda. Sama tõdes ka Lux Express.

"Õnnetus on see, et linnadevahelise kaugbussiliikluse jaoks ei ole praegu olemas elektrimobiilsuse tehnoloogiaid, vesinikku. Paraku kaugliinibussid sõidavad diislikütusega. Loomulikult kõik ettevõtted teevad suuri jõupingutusi, et tarbimist aina alla viia," rääkis Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos.