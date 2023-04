Saksa ministrid: aasta lõpuks on kanep Saksamaal seaduslik

Saksa Liitvabariigi põllumajandusminister Cem Özdemir ütles kolmapäeval, et Saksamaa kavatseb 2023. aasta lõpuks legaliseerida kanepi isiklikuks kasutamiseks. Cem Özdemir teatas sellest Berliinis ning temaga koos tutvustas valitsuse plaani terviseminister Karl Lauterbach, vahendas Reuters.

Kaks ministrit lubasid, et reformiettepaneku puhul on edaspidi seaduslik kuni 25 grammi kanepi omamine, selgitas Der Spiegel. Samuti seadustatakse kuni kolme kanepitaime kasvatamine isiklikuks tarbeks. Kanepi kultiveerimine ja müük oleks algselt seaduslik vaid nö spetsiaalsete kanepiklubide kaudu.

Järgmise sammuna testitakse osades liidumaades kanepi müüki eripoodides. Sellest järeldub, et kanepi müüki ei hakata laialdaselt kõikides poodides lubama. Terviseministri Karl Lauterbachi sõnul on ettepaneku eesmärgiks muuta kanepi tarvitamine ohutumaks. Samuti tahetakse võidelda musta turu ja narkootikumidega seotud kuritegevuse vastu.

Saksa kanepireformi seaduseelnõu ettepanek peaks tulema välja aprillis. Saksa valitsus esitas oktoobris märksa laialdasema konsultatsioonidokumendi, kuid see võis olla vastuolus Euroopa Liidu seadusandlusega.

Kui ministritelt küsiti, et kas Madalmaade mudel oli nende jaoks eeskujuks, siis vastati eitavalt. "Me kasutasime Hollandi mudelit rohkem juhisena selleks, et mida mitte teha," selgitas Saksa terviseminister Karl Lauterbach. Hollandi liberaalsest lähenemisest hoolimata eksisteerib must turg, mida Saksamaa tahab vältida.

Kanepi legaliseerimist tahtsid praeguse valitsuskoalitsiooni erakondade noorteorganisatsioonid, mis on vastavaid reforme aastaid nõudnud. Kanepi legaliseerimine lepiti kokku ka koalitsioonilepingus.