Harri Tiido: kuidas Venemaal maailma nähakse

Jutu mõte sai alguse Vene ajakirjas Razvetšik (Luuraja) ilmunud kirjutisest. Autoriks Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev. Värvi andis kirjutatule punkritaadi Vladimir Putini kõne Kremlis toimunud eriteenistuste ja valitsuse istungil pisut hiljem.

Patrušev on muuhulgas märkimist väärt selle pärast, et tema poeg Dmitri Patrušev, kes praegu põllumajandusministri kohal, on olnud jutuks kui üks Putini võimalikest järglastest. Ja nagu ajakirjanikud on välja selgitanud, on nii isa kui ka poeg Venemaal ära salastatud. Patruševid on kadunud näiteks maksuameti registrist, kus seenior tuvastati hoopis perekonnanime Lukov all.

Vene ajaloolane ja meediaasjatundja Ilja Jablokov leiab, et Patruševi kirjatükk "Parasiitimpeeriumite krahh" on programmilise olemusega. See lähtub paljuski samadest põhimõtetest nagu Putini kurikuulus kõne Münchenis aastal 2007. Lisatud on kaasaegset vandenõuteooriat teemal transseksuaalid, tehnokraadid ja transhumanistid.

Patrušev räägib tektoonilistest muutustest, mis lõplikult murravad läänekeskse koloniaalse maailmakorra, mis olevat kujunenud juba ristisõdade ajajärgul. Et kollektiivne lääs, eelkõige aga USA, olla loonud parasiitliku püramiidi, mida on näha kasvõi maailma jaotamisest arenenud riikideks, üleminekumajandusteks ja arengumaadeks. Et selle jaotuse aluseks on põhimõte, et iga allpool oleva taseme riik peab vastuvaidlematult ja praktiliselt tasuta andma osa oma ressurssidest ülespoole. Jutt käivat nii materiaalsetest, rahalistest, intellektuaalsetest kui ka inimressurssidest. Selline on muide Moskva ja vene regioonide suhe.

Patrušev leiab, et tegelikult lääneriigid enam midagi ise ei otsusta, nende tegevust juhivad transnatsionaalsed korporatsioonid. NATO laienemine olevat aga tagatise andmine USA-le järjest uusi riike alla neelata ning jätta nad ilma võimalusest oma rahvuslikke huve kaitsta. Aastaid olevat natolased sõdinud või sõjaga ähvardanud kõiki riike, mis ameeriklaste poliitikaga ei nõustunud. Ja kokku olevat NATO viimase 70 aastaga osalenud rohkem kui 200 sõjalises konfliktis.

Alliansi eesmärkide saavutamiseks kasutatavat ka rahvusvahelise terrorismi toetamist. Ka organiseeritud kuritegevus olla rahvusvahelises ulatuses neetud lääne organiseeritud ja juhitud.

"Saame teada, et USA ja Euroopa panustavad tohutute vahenditega erilistesse hariduskeskustesse, kus koolitatakse niinimetatud demokraatlike liidrite uut põlvkonda."

Kindlasti on huvitav Patruševi märkus, et lääs on endiselt koloniaaljõud, mille aluseks olla 19. ja 20. sajandi piiril välja töötatud niinimetatud teaduslik rassism. Lisaks saame teada, et USA ja Euroopa panustavad tohutute vahenditega erilistesse hariduskeskustesse, kus koolitatakse niinimetatud demokraatlike liidrite uut põlvkonda. Selle kooli lõpetamise järel suunatakse nad korraldama riigipöördeid ja rajama läänele meelepäraseid režiime.

Mulle meenus seda lugedes tõik, et Mali riigipöörde juhid olid paar nädalat enne seda just saabunud Moskvast väljaõppelt, aga see on ilmselt vale näide, kuna ega Moskva Patruševi sõnul millegi taolisega ei ole tegelenud ega tegele.

Paraku jäigi mulje, et väga palju läänele omistatust on tõene, kuid Venemaa enda tegevuse kohta.

Vandenõuteooriad on muidugi omaette ooper. Nende kohaselt olla USA tegelemas kõigi anglosakside kontrolli alla saadud riikide elanikkonna mentaliteedi ja vaimsuse ümberformateerimisega. Konkreetsemalt globalismi levitamisega patriotismi allasurumiseks.

Edasi järgneb eriti teaduslik avastus. Selle kohaselt kultiveerivad anglosaksid transhumanismi põhimõtet, mille kohaselt on inimene kuulutatud vahelüliks bioloogilises ja sotsiaalses arengus. See asjaolu toovat kaasa vajaduse inimest sunniviisiliselt täiustada geneetilise modifitseerimise ja tehnosüsteemiga kokku kasvatamise läbi.

Samal ajal, nagu öeldud, ei juhi protsesse enam riigid, vaid transnatsionaalsed korporatsioonid. Ilja Jablokov toob selle kohta näite aastast 2012, kui Vene riikliku raudteefirma pealik ja õigeusu kiriku äge toetaja Vladimir Jakunin teatas Moskva ülikoolis peetud kõnes, et New Yorgis toimuvad Empire State Buildingu kõrgeimal korrusel koosolekud, millel osalejad juhivad tegelikult globaalset poliitikat ja rahandust. Ta olla ise ühel kohtumisel kohal olnud. Kes ja miks teda sinna kutsus, jäi küll saladuseks.

Tagasi Patruševi juurde tulles tahaks meenutada, et selle aasta algul andis ta intervjuu väljaandele Argumentõ i Faktõ ja teatas seal ajaloohuvilistele, et kõik neli Ameerika presidenti, kes on ajaloo jooksul mõrvatud, on olnud korporatiivsete jõudude ohvrid. Ehk nende tapmise taga olnud ikka need transnatsionaalsed korporatsioonid. Ja ka USA mõlemad parteid olla tegelikult vaid nende käepikendus, ei enamat. Ja maailma tegelikud juhid olla riikideülesed.

Õnneks on olemas Venemaa, mis juhib maailma enamuse võitlust lääne ahelatest vabanemise eest. See meenutab mulle küll juba õndsat nõukaaega, kuid eks ta ole, ei ole midagi uut siin päikese all.

Nagu kinnitas aga Putin Kremli kohtumise avakõnes, tegeleb Venemaa mitte ainult uue ja õiglasema multipolaarse maailma loomisega, võrdsete õiguste ja võimaluste tagamiseks kõigile rahvastele, vaid ta võitleb ka lahinguväljal selle tuleviku eest. Ehk sõda Ukraina vastu olla sõda õiglasema maailmakorralduse eest, riikide ja rahvaste vabaduse eest.

Punkritaat lisas, et ka palestiinlaste tragöödia ning üldse Lähis-Idas toimunud ja toimuva vägivalla ning tapmiste eest vastutab lääs, millel on vaja Lähis-Ida püsivat ebastabiilsust ja kaost oma plaanide varjamiseks ja teostamiseks. Ja lääs on süüdi Ukrainas toimuvas ning vastutab kõigi muude maailmas toimuvate konfliktide eest.

Putini meelelaadist annab tunnistust ka nõukaaegsete kujundite kasutamine. USA-d kujutas ta ämblikuna, kes oma võrku kogu maailmale laiendab. Vanematel lugejatel on ehk veel meeles nõukaaegsetel karikatuuridel imperialismi ja Ameerika kujutamine ämblikuna.

Kõigi nende seisukohtade alltekst on selles, et maailmakorda tuleb muuta Venemaale soodsamaks. Ilmselt ei suudeta leppida tõigaga, et Venemaa ei ole Nõukogude Liit ega kujuta enam enesest ühte kahest omaaegsest bipolaarse maailma sambast.

