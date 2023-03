Harri Tiido: Moskvas toimunud russofiilide sabatist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaal toimunud rahvusvaheline russofiilide foorum. Pea kõik osalejad väljendasid veendumust, et russofiilid on erilise hingelis-kultuurilise koodiga inimesed, kes seisavad vastu liberaalsele diktatuurile, märgib Tiido.

Nõukogude Liidus oli au sees "Kommunistliku partei manifestist" pärinev loosung "Kõigi maade proletaarlased, ühinege!". Aeg on edasi läinud ja vaja on uusi loosungeid. Märtsi keskel toimus Moskvas sündmus, mille loosungi võiks välja hõigata kui "Kõigi maade Venemaa-sõbrad, ühinege!". Tegelikult oli keelekasutus peenem ja Venemaa sõprade asemel oli kasutusel termin "russofiilid".

Nimelt toimus seal rahvusvaheline russofiilide foorum, millel olnud esindatud 42 välisriiki. Kokku olnud osalejaid alla saja, seega oli iga riik esindatud enim ehk paari inimesega, kuna kohal oli ka arvukalt Venemaa tegelasi. Nimekirja osalejatest näinud ei ole, mistõttu ei oska öelda, kas ka Eesti võis esindatud olla.

Vormilise poole pealt seda, et foorumil asutati rahvusvaheline russofiilide liikumine, töörühmad pandi erinevaid struktuure ja põhimõtteid kooskõlastama ja osalejad lubasid asutada oma koduriigis liikumise esindused. Liikumine on mõeldud mitte Venemaa, vaid teiste riikide kodanikele.

Rahastamise osas oldi optimistlikud, sest huvi tundvat ka äritegelased. Seda eelkõige muidugi Venemaal. Ja põhjus on lihtne, nimelt on liikumisel kavas käivitada Euroopa kodanikualgatus Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamiseks. Sel eesmärgil loodetakse kokku saada vähemalt miljon allkirja.

Liikumise juhiks valiti bulgaaria poliitik Nikolai Manilov, kes on iseenesest värvikas tüüp. Aastal 2019 sai ta kodumaal süüdistuse Venemaa kasuks luuramises. Selles kontekstis kehtis tal ka riigist lahkumise keeld. Kuid altkäemaksu eest olla üks kohtunik tal võimaldanud siiski Bulgaariast Moskvasse reisida, et president Vladimir Putinilt teenetemärk kätte saada. Altkäemaksu eest kohtunikule sattus Manilov USA sanktsioonide alla, nagu ka kohtunik.

Kuidas Manilovil õnnestus seekord Moskvasse reisida, ei tea. Kuid mees rääkis kandideerimist ka aprilli algul Bulgaaria parlamendivalimistel Neutraalse Bulgaaria bloki nimekirjas, kuna tema juhitav Bulgaaria Russofiilide Rahvuslik Liikumine on üks bloki liikmeid. See teema on juba Bulgaaria asjaomaste ametnike jälgida ja uurida.

Üritus tõi Moskvasse kokku mitmeid eredaid tegelasi. Malinovi sõnul oli kogu ürituse korraldamine kooskõlastatud välisminister Sergei Lavroviga, kes foorumil ka isiklikult kohal viibis.

Venemaa esindajaid oli mitmeid, paljud tõenäoliselt ametikoha tõttu. Aukohal oli õigeusklik oligarh Konstantin Malofejev, kes oli ka ilmselt üks ürituse rahastajatest ja ideoloogilistest tagant tõukajatest. Tervituse lasid ette lugeda praeguseks juba tagaotsitav ja sõjakuritegudes süüdistatu staatuse saanud Vladimir Putin ning endine KGB käsilane ning nüüdne vene õigeusu kiriku pea patriarh Kirill. Tase missugune.

Värvikatest välismaalastest oli kohal ja kuulu järgi aktiivselt ka korraldamisele kaasa aidanud löömafilmide näitleja Steven Seagal, kes aastal 2016 võttis Vene kodakondsuse ja olla nüüd välisministeeriumi eriesindaja humanitaarküsimustes suhetes USA ning Jaapaniga, mida iganes see amet tähendab.

Seagal ise on raudselt Vene agressiooni toetaja ja väidab ka, et on sada protsenti russofiil ja miljon protsenti venelane. Et tegelikult on suurem osa tema esivanematest venelased ja vene kultuuri austajad ja osa neist pärinevat veel Valgevenest.

Seagal on üks väheseid ekraanitähti, kes endiselt Putini liinil. Aastal 2013 võttis mäletatavasti Vene kodakondsuse prantsuse näitleja Gérard Depardieu, kellele Venemaal isegi korter kingiti ja kes seal mingi aeg restoäri ajas.

"Kui Vene tankid mullu Ukrainasse veeresid ja Butša veresaun meediapilti tõusis, siis sai Depardieu'le ilmselt küll."

Krimmi annekteerimise järel oli ta veel Moskva poolel, kuulutades Läti filmifestivalil, et Krimm kuulub Venemaale. Kui Vene tankid mullu Ukrainasse veeresid ja Butša veresaun meediapilti tõusis, siis sai Depardieu'le ilmselt küll. Ta mõistis Vladimir Putini sarnaste liidrite hullumeelsed, lubamatud julmused hukka. Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teatas seepeale, et näitleja lihtsalt ei saa asjadest aru, Vene meedias hakati Depardieud aga lihtsalt joodikust näitlejaks nimetama.

Putini endistest mõistjatest läänes muutis meelt ka filmirežissöör Oliver Stone. Aastal 2017 Venemaa tegevust Krimmis kaitsnud Stone tviitis eelmise aasta veebruari järel, et Putini agressioon Ukrainas oli viga. Üsna malbelt öeldud, kuid siiski. Eks neid Putini käepigistust hinnanud näitlejaid ja muid tegelasi on olnud arvukalt. Nimetagem Mickey Rourke'i, Kevin Costnerit, Goldie Hawni, Monica Belluccit ja nimekiri pole kaugeltki täielik.

Moskva russofiilide sabatil kohal olnuist tasub ära märkida veel Prantsusmaa endise presidendi Charles de Gaulle'i lapselast Pierre de Gaulle'i, kelle sõnul on sõda Ukrainas põhjustatud anglosaksi huvidest ja seda kütavad Volodõmõr Zelenski oligarhid ning neonatside sõjalised rühmitused.

Silma torkas kindlasti 70-aastane Itaalia printsess ja Tolkieni loomingu tõlkija Vittoria Alliata di Villafranca oma erepunase soenguga. Üks tema tuntumaid süüdistusi lääne aadressil olla see, et nüüdis-Euroopas sunnitakse noormehi abielluma lehmadega. Lisaks olla ta Romanovite dünastia sugulane ja nii edasi.

Tervituse saatis foorumile ka Vatikani endine apostellik nuntsius USA-s peapiiskop Carlo Maria Viganó. Ta on tuntuks saanud süüdistustega Vatikani aadressil, mis on ehk jumalale meelepärane tegevus, kuid lisaks süüdistab ta Ukraina sõjas süvariiki USA-s ja Euroopa Liidus ning NATO-s.

Igal juhul oli kõigil koos kindlasti lõbus. Uus liider Malinov teatas kavast asutada russofoobiaga võitlemise instituut, tiitel "Aasta russofoob" ja taastada lauluvõistlus Intervisioon, et Eurovisioon oma pervode esinemistega lõplikult ajaloo prügimäele saata.

Pea kõik osalejad väljendasid veendumust, et russofiilid on erilise hingelis-kultuurilise koodiga inimesed, kes seisavad vastu liberaalsele diktatuurile. Läänega olla aga kõik lihtne, nagu üks osalejaist teatas: andsime neile vastu lõugu ja 50–70 aastat istusid nad vagusi. Nüüd hakkasid end taas liigutama, seega vaja uuesti vastu lõugu anda. Millega ongi paslik see jutuke lõpetada…

