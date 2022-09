Lavrov süüdistas USA-d katses Venemaa hävitada

Vene välisminister kritiseeris USA sõjalist abi Taiwanile, nimetades seda tulega mängimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lavrov kaitses ka referendumi korraldamist Ukraina alaldel, viidates Ukraina presidendi sõnadele augustis, mil president Volodõmõr Zelenski soovitas vene maailma toetavatel inimestel Venemaale kolida, kuid kuna kolida keegi ei taha, siis antakse võimalus koos maaga liituda. Niisamuti ei olnud ta rahul Vene-vastaste sanktsioonidega.

"USA ja liitlased ei anna kellelegi valikuvabadust. Nad ähvardavad väänata igaühe käsi, kes julgeb ise mõelda, ning nõuavad ähvarduste saatel, et riigid ühineksid Venemaa vastaste sanktsioonidega," lausus Lavrov.

Tema sõnuk ei tööta see väga hästi, kuid on selge, et USA ja tema satelliitide sammud ei ole demokraatia, vaid on puhtakujuline diktaatorlus või selle kehtestamise katse.

"Meile jäetakse mulje, et Washington ja orjalik Euroopa proovivad hoida oma kuhtuvat hegemooniat keelatud võtteid kasutades," lisas Lavrov.

Suurbritannia peaminister Liz Truss kutsus liitlasi mitte kuulama Venemaa presidendi Vladimir Putini mõõgatäristamist. Ta ütles USA telekanalile CNN, et tühjade ähvarduste kuulamise asemel peaksid Suurbritannia ja liitlased jätkama sanktsioonide kehtestamist Venemaale ja toetama ukrainlasi.