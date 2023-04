Riigikogu liikmed on moodustanud juba kümneid ühendusi

Riigikogu liikmed on uues koosseisu nelja tööpäeva jooksul algatanud juba rohkem kui poolesaja erineva parlamendirühma ja toetusrühma moodustamise. Parlamendirühmad on mõeldud teiste riikidega suhete arendamiseks, toetusrühmad tegelevad mõne Eesti-sisese või üldisema teemaga. Esimesi oli neljapäeva lõunaks algatatud 29, teisi 48.

Saadikute enneolematu aktiivsus ühenduste moodustamisel tekitas ka omajagu segadust ning pälvis kogenud riigikogulaste tähelepanu. Nii tõusis küsimus, kuidas korraldada ühenduse juhi valimine, kui kõik hakkavad seda samal ajal tegema.

"Erakordne aktiivsus teeb meile kõigile ainult au, aga paljudes nendes kooslustes tuleb ette ka valimisi. Meie hulgas võib olla kahestunud siseeluga inimesi, kuid antud juhul tuleks korraga olla vähemalt viies-kuues, võib-olla isegi tosinas. Kas ei oleks mõttekas kuidagi ka ajaliselt jaotada, et kui korraga peaksid olema näiteks mitmel toetusrühma ja veel rohkematel parlamendirühma koosolekutel, et kuidas seda kõike ühel ajal teha?" küsis keskerakondlane Enn Eesmaa teisipäeval riigikogu istungil.

"Tõesti väga kummaline olukord on. Sellist asja pole enne olnud, nii suurt aktiivsust, mis iseenesest on tõesti hea, aga tekitab nagu segadust," märkis ka sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof.

Lõpuks otsustasid saadikud, et valimised peetakse e-maili teel.

Samuti oli erakordne, et mõne parlamendirühma algatas korraga mitu saadikut, mistõttu riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) kutsus teisipäeval samanimeliste ühenduste algatajaid koonduma ja omavahel kokku leppima. "Vastasel korral meie partneritel tekib vale arusaam, et kes mida esindab või miks need on tekkinud," märkis Kivimägi.

Algatatud parlamendirühmad: Monacost Hiinani

Teisipäeval algatati parlamendirühmade moodustamine suhete arendamiseks järgmiste riikidega (sulgudes rühma kokkukutsuja(d)): Soome (Anti Poolamets, Jaak Aab ja Kadri Tali); Suurbritannia (Anti Poolamets ja Yoko Alender); Ukraina (Urmas Reinsalu, Eerik-Niiles Kross, Johanna-Maria Lehtme); Usbekistan (Aivar Kokk); Aserbaidžaan (Riina Solman); Araabia Ühendemiraadid (Andres Sutt); Prantsusmaa (Andres Sutt, Kalev Stoicescu); Saksamaa (Andres Sutt); USA (Andres Sutt, Peeter Tali); Taani (Maris Lauri); Tšehhi (Aivar Sõerd); Kreeka (Annely Akkermann); Hiina (Toomas Kivimägi); Malta (Toomas Kivimägi); Moldova (Luisa Rõivas); Luksemburg (Luisa Rõivas); Rootsi (Yoko Alender, Liisa Pakosta); Iisrael (Eerik-Niiles Kross); Ungari (Siim Pohlak); Holland (Tarmo Tamm); Gruusia (Igor Taro ja Vadim Belobrovtsev); Läti (Peeter Tali); Türgi (Liisa Pakosta); Itaalia (Vadim Belobrovtsev, Signe Kivi).

Kolmapäeval lisandusid nendele veel: Tai (Mart Maastik); Monaco (Vadim Belobrovtsev); Jaapani (Raimond Kaljulaid) parlamendirühmad ning neljapäeval Lõuna-Korea (Anastassia Kovalenko-Kõlvart) ning Kasahstani (Vadim Belobrovtsev) parlamendirühm.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas, öeldakse riigikogu pressiteates.

Suurima liikmete arvuga on Ukraina, USA ja Suurbritanniaga suhete edendamise saadikurühmad.

Toetusrühmad: jalgpallist vesiniku ja metsavendadeni

Riigikogus moodustatud toetusrühmad tegelevad nii erinevate eluvaldkondade, Eesti regioonide, spordialade, välispoliitika valdkondade, majanduse ja kultuuri aspektidega.

Teisipäeval toimusid riigikogus järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud: saarte toetusrühm (Mart Maastik); Mulgi toetusrühm (Helir-Valdor Seeder, Maido Ruusmann); kohalike omavalitsuste ja regionaaltoetusrühm (Aivar Kokk); Rail Balticu toetusrühm (Andres Metsoja); perede ja demograafia toetusrühm (Riina Solman); rahvuskultuuri toetusrühm (Tõnis Lukas); looduslike pühapaikade toetusrühm (Tõnis Lukas); Eesti Taiwani toetusrühm (Kristo Enn Vaga); jalgpalli toetusrühm (Erkki Keldo, Tõnis Mölder); jalgratturite toetusrühm (Kristo Enn Vaga); tuumaenergeetika toetusrühm (Mario Kadastik); tervise edendamise toetusrühm (Kristina Šmigun-Vähi); Pärnumaa toetusrühm (Andrei Korobeinik); Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm (Jaanus Karilaid); kosmosevaldkonna toetusrühm (Andrei Korobeinik); Kagu-Eesti toetusrühm (Ester Karuse, Andrus Seeme, Rain Epler); riigikogu naisteühendus (Maris Lauri); Ida-Viru toetusrühm (Maris Lauri, Arvo Aller, Aleksei Jevgrafov); väärinfoga võitlemise toetusrühm (Karmen Joller); vaimse tervise toetusrühm (Vilja Toomast); vesinikutehnoloogia ja taastuvenergia toetusrühm (Annely Akkermann); Põhjamaade toetusrühm (Pärtel-Peeter Pere); kõrghariduse toetusrühm (Margit Sutrop); Eesti kosmose‑ ja lennundusvaldkonna toetusrühm (Toomas Uibo); võrdsete võimaluste ja ligipääsetavuse toetusrühm (Liisa Pakosta); ettevõtjate ja kultuuriorganisatsiooni koostöö toetusrühm (Kadri Tali); Setomaa toetusrühm (Igor Taro); lasterikaste perede toetusrühm (Igor Taro); noorte vaimse tervise toetusrühm (Hendrik Johannes Terras); NATO toetusrühm (Kalev Stoicescu); Rail Balticu ja Via Baltica toetusrühm (Peeter Tali).

Kolmapäeval lisandusid neile transiidi toetusrühm (Aivar Kokk); metsanduse toetusrühm (Andres Metsoja); vabatahtliku riigikaitse, Kaitseliidu ja Kodukaitse toetusrühm (Riina Solman); üleilmsete eestlaste toetusrühm (Riina Solman); koduomanike ja maksumaksjate toetusrühm (Urmas Reinsalu); Järva‑ ja Viljandimaa toetusrühm (Jaak Aab); korvpalli toetusrühm (Vadim Belobrovtsev); e‑kaubanduse toetusrühm (Raimond Kaljulaid); Eesti kaitsetööstuse toetusrühm (Raimond Kaljulaid); tervishoiu korralduse ja rahastamise toetusrühm (Eero Merilind); metsavendluse traditsiooni ja metsavennaperede toetusrühm (Eerik-Niiles Kross).

Neljapäeval täienes see nimekiri järgmiste toetusrühmadega: regionaalpoliitika ja kohalike omavalitsuste toetusrühm (Jaak Aab); kutsehariduse toetusrühm (Pipi-Liis Siemann); kvaliteetse kodulähedase koolivõrgu toetusrühm (Pipi-Liis Siemann); võrkpalli toetusrühm (Aleksei Jevgrafov); moto- ja tehnikaspordi toetusrühm (Anastassia Kovalenko-Kõlvart); vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühm (Urmas Reinsalu).

Parlamendirühmi ja toetusrühmi võib riigikogus moodustada koosseisu kogu tööaja jooksul. Nende liikmeks olek ja juhtimine ei too saadikutele kaasa lisatasu.