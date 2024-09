Riigikogu delegatsiooni Hiina-visiidi kuludest suure osa tasub Peking

Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond), aseesimees Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (Keskerakond), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), Lauri Laats (Keskerakond) ja Mart Maastik (Isamaa) on visiidil Hiinas, teatas riigikogu pressiteenistus eelmisel nädalal. Riigikogu saadikute visiit algas neljapäeval, 29. augustil ning kestab parlamendirühma juhtide jaoks 9. septembrini, aga mõned saadikud naasevad Eestisse ka varem.

"Visiit toimub Hiina suursaadiku Guo Xiaomei kutsel. Külaskäigu eesmärk on arutada Eesti ja Hiina vahelisi suhteid mitmes valdkonnas ning hoida kahe riigi vahel pragmaatilist dialoogi praeguses keerulises geopoliitilises olukorras," teatas riigikogu pressiteenistus esmaspäeval ERR-ile. "Visiidi programmis on kohtumised Pekingis, Zhangjiajies, Shenzhenis ja Hongkongis Hiina Rahvakongressi, Hiina välisministeeriumi ning kohalike omavalitsuste esindajatega. Samuti külastatakse Hiina ettevõtteid Pekingis ja Shenzhenis," lisati samas.

Küsimusele visiidi kulude kohta ja kes nende eest tasub, vastas riigikogu pressiteenistus: "Lähetuskulud selguvad peale lähetuse lõppemist. Hetkeseisuga tasub Hiina pool kohapealsed majutus- ja transpordikulud. Kulude osaline hüvitamine vastuvõtva riigi poolt on riigikogu liikmete lähetuste puhul tavapärane praktika."

ERR-i juba neljapäeva ennelõunal saadetud kirjalikele küsimustele ei olnud riigikogu pressiteenistus saanud vastata ka veel esmaspäeva lõunaks, kuna selleks ei saadud delegatsiooni juhi luba. ERR saatis oma küsimused ka Kivimäele ja Kütile, kuid kumbki ei ole ka otse ERR-iga suhelnud.

ERR soovis teada, kelle kutsel ja korraldusel visiit toimub ning mis on külaskäigu eesmärk. Samuti tundis ERR huvi, mis on visiidi programmis, millised kohtumised ja külastused on kavas, mis üritustel riigikogu liikmed osalevad. Riigikogu liikmed ei vastanud nelja päeva jooksul ka küsimustele visiidi kulude kohta – mis on visiidi eelarve ja kas mingi osa kuludest tasub ka kompartei juhitud Hiina Rahvavabariik.

Kivimägi ja Kütt jätsid vastamata ka küsimusele, miks on vajalik nii pikk külaskäik ebademokraatlikku riiki, mis kaudselt toetab Ukrainas agressioonisõda pidavat ja Eesti julgeolekut kõige enam ohustavat Venemaad.

Esmaspäeva pärastlõunal oli nii Kivimägi kui Küti telefon Eestist helistades levist väljas.