Mihkelson: rahvasaadikud poleks pidanud laskma Hiinal kulusid tasuda

"Sõprusrühma liikmed on vabad otsustama visiidi vormi üle, mistõttu see on pigem küsimus delegatsiooni liikmetele. Mis puudutab sisu, siis ma ootaks delegatsiooni liikmetelt avatust ja selgeid sõnumeid, mida nad kohtumistel Hiina võõrustajatega täpsemalt arutasid," ütles Mihkelson oma kirjalikus kommentaaris ERR-ile.

"Mis puudutab reisiga seotud kulusid, siis parlamendirühma liikmete asemel oleksin hoidunud elamis- ja transpordikulude kinni maksmisest Hiina poolt. Kuigi see on olnud varasemalt tavaks, siis eriti arvestades Hiina hoiakuid sõjale Ukrainas ning nende vaateid näiteks NATO laienemise suhtes, oleks olnud parem, kui kogu visiidi logistikaga seotud kulud oleks kantud meie poolt," lisas ta.

Samas rõhutas väliskomisjoni esimees, et riigikogu liikmete poolt vabatahtlikkuse alusel moodustatud sõprus- või toetusrühmadel on demokraatlikule riigile kohaselt vabadus organiseerida oma välissuhtlust, sealhulgas ka Eesti-Hiina parlamendirühmal.

"Arusaadavalt tuleb parlamendisaadikutel lähtuda oma tegevuses Eesti välispoliitika põhimõtetest ega minna vastuollu meie prioriteetidega, mida oleme seadnud oma rahvusvaheliste huvide edendamisel ja kaitsmisel. Väliskomisjon korraldab seks puhuks vähemalt korra aastas parlamendirühmade juhtide kohtumise, et need teemad läbi rääkida," märkis Mihkelson.

"Pärast 2022. aasta veebruari, mil algas Venemaa täiemahuline sõda Ukraina riigi hävitamiseks, on selge, et meie suhetes Hiinaga on tõusetunud küsimus nende suhtumisest Venemaa agressiooni. Kahjuks pole Hiina sugugi neutraalne riik, vaid toetab erineval moel Venemaa agressiooni Ukraina vastu. See muudab ka antud visiidi tundlikumaks, mistõttu on oluline, et riigikogu liikmed väljendaksid ühemõtteliselt Eesti hoiakuid seoses Venemaa agressiooniga. Seda öeldes ei tohi me unustada, et Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba külastas hiljuti Hiinat, et ilmselt püüda mõjutada Pekingit oma seisukohti korrigeerima," tõdes Mihkelson.

Riigikogu väliskomisjoni esimees lisas siiski, et ei tähtsustaks üle selle visiidi mõju. "Mis on oluline, on see, et delegatsiooni liikmed jagaksid visiidi käigus toimunut võimalikult põhjalikult ka avalikkusega, kuna selle vastu on tekkinud suur huvi," rõhutas ta oma soovi.

Riigikogu Hiina sõprusrühma kuueliikmeline delegatsioon suundus neljapäeval kümnepäevasele visiidile Hiinasse, mille kohapealsete kulude eest tasub kompartei juhitav režiim. Eesti poole kanda jäävad ainult Hiinasse lendamise kulud. Riigikogu kinnitusel on see, et kohapealsed kulud tasub vastuvõtja pool, üsna tavapärane praktika.

"Eestil on Hiinaga diplomaatilised sidemed. Sellest tulenevalt – aga ka pragmaatilistel kaalutlustel – on aktiivne suhtlemine Hiinaga jätkuvalt väga oluline. See on muuhulgas võimalus Eesti seisukohtade esitamiseks. Erilise tähelepanu all on mõistagi sõda Ukrainas, mida kavatsetakse markeerida igal kohtumisel. Näeme Hiinal sõja lõpetamisel oluliselt suuremat potentsiaali ja rolli kui seni," ütles Kivimägi esmaspäeval ERR-ile saadetud kirjalikus kommentaaris visiidi kohta.

Mihkelson ütles ka, et riigikogu väliskomisjon plaanib sellel sügisel hoida fookuses Ida-Aasias toimuvat, kuna see mõjutab vahetult ka meie julgeolekut.