Tsahkna riigikogu delegatsiooni Hiina-visiidist: see näeb halb välja

"Eks riigikogu liikmed on vabad otsustama, aga kui me vaatame, et Hiina tasub kulud, siis tasuta lõunaid ei ole, eriti mis puudutab Hiinat. Ja vaatame ka, et mis seisukohtadel on Hiina näiteks Venemaa agressiooni suhtes ja suhetes Venemaaga, siis see näeb halb välja, see näeb väga halb välja," rääkis Tsahkna teisipäeval ERR-ile.

Riigikogu Hiina sõprusrühma kuueliikmeline delegatsioon suundus neljapäeval kümnepäevasele visiidile Hiinasse, mille kohapealsete kulude eest tasub kompartei juhitav režiim. Eesti poole kanda jäävad ainult Hiinasse lendamise kulud. Riigikogu kinnitusel on see, et kohapealsed kulud tasub vastuvõtja pool, üsna tavapärane praktika.

Tsahkna tõdes, et Hiinas käiakse külas ikka ja seal tulebki käia, aga seejuures tuleb seista selgelt oma põhimõtete ja oma poliitiliste seisukohtade eest, eriti mis puudutab ka Venemaa agressiooni ja Ukraina toetamist ning demokraatia ning õigusriigi küsimusi.

"Hiinas käivad ka meie liitlased, aga seal tulebki väga selgelt nende positsioonide eest seista. Hiina kasutab ju selgelt oma mõjuvõimu laiendamiseks ka oma majandustegevust, oma erinevaid programme. Ja ka see, kui Eesti riigikogu toetusrühma reisi eest maksab Hiina riik, siis see lihtsalt ei ole õige, ta ei ole sisuliselt õige ja ta jätab ka väga halva maigu laiemas pildis," rääkis välisminister.

"Nii et minu soovitus – ega ma ei saa öelda välisministrina, mida riigikogu liikmed peavad tegema – aga minu soovitus kõigile on pidada meeles, et tasuta lõunaid ei ole olemas," lisas Tsahkna.

Viitele Hiina tehnilise luure ja mõjutustegevuse võimest, millele on oma aastaraamatus tähelepanu juhtinud ka välisluureamet, märkis Tsahkna, et soovitatav on mitte vastu võtta Hiina antavaid moodsal tehnoloogial põhinevaid kingitusi.

"Ma võin kinnitada välisministri tasemel ja ka julgeolekuasutused [kinnitavad] – kõik sellised asjad läbivad hiljem põhjaliku kontrolli. Ei ole mingi saladus, et Hiina huvid on globaalsed ja kuigi meile tundub, et Eesti on võib-olla väike riik ja mis meist nii palju sõltub, siis me oleme ikkagi NATO ja Euroopa Liidu liikmesriik ja me veame väga olulisi teemasid kogu maailmas," rääkis Tsahkna. "Nii et igal juhul seda, mida välisluureamet ja muud meie julgeolekuasutused ütlevad, tasub väga tõsiselt võtta ka Hiina suunas," lisas ta.

Küsimusele, miks ei ole kuueliikmelises delegatsioonis Eesti 200 saadikuid, ütles Tsahkna, kes oli kuni nädalavahetuseni erakonna esimees, et kui praegune riigikogu koosseis kokku tuli ja sõprusrühmasid teiste riikidega suhete arendamiseks moodustati, siis Eesti 200 fraktsioon leidis, et ei osale Eesti-Hiina sõprusrühmas. "Meie erakonna väärtuspoliitika näitab seda, et me ei pidanud vajalikuks, et keegi kuuluks sinna Hiina sõprusrühma," ütles ta.

Eesti-Hiina parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond), aseesimees Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (Keskerakond), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), Lauri Laats (Keskerakond) ja Mart Maastik (Isamaa) suundusid neljapäeval, 29. augustil visiidile Hiinasse, mis kestab parlamendirühma juhtide jaoks 9. septembrini, aga mõned saadikud naasevad Eestisse ka varem. Kivimägi ütles esmaspäeval ERR-ile, et delegatsiooni liikmed soovisid olla tagasi Eestis päeva võrra varem, ent kallite lennupiletite tõttu varasemal lennul pikenes lähetus päeva võrra.