Politsei tuletab kergliiklusteedel liikujatele meelde parempoolset liiklust

Soojenenud kevad on kaherattalised tänavale meelitanud ja juba on Tallinnas registreeritud ligi 30 õnnetust jalg- ja tõukeratastega. Politsei soovitab teistega arvestada ja teetähiseid jälgida ning meeles pidada lihtne tõsiasi, et meil on parempoolne liiklus.

Et aasta on toonud juba 15 õnnetust jalgratturitega ja 12 tõukeratturitega, on politsei sõnul murekoht. Et kaherattalisega on lubatud kõnniteel liigelda, tunnevad jalakäijad end mõnikord ohustatuna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss ütles, et samas ei ole veel väga palju selliseid õnnetusi, kus jalakäijale otsa sõidetakse kõnnitee peal. "Aga oluline on turvatunne – kuidas jalakäija tunneb, kui temast nii lähedalt mööda sõidetakse. Kui me oleme liiklusjärelevalvet ise teinud, siis jalakäijad ütlevad, et ta ei lase isegi kella, et ma ei kuule, kui ta selja tagant tuleb ja siis ma ehmatan. Ehk siis – üksteisega arvestamine," rääkis ta.

Samas on Kirsi sõnul palju näha, et hübriidteedel, kus jalgtee ja rattatee on joontega eraldatud, kaldutakse teineteise liiklemisruumi.



Kuspool peab olema jalakäija, kus rattur, kus auto – see kõik on mõnda aega veel natuke segane, sest värsked tähised tulevad mai alguseks.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles, et linn tegeleb jalgrattateede puhastamise ja hooajaks ettevalmistamisega samamoodi nagu kõnniteede ja sõiduteedega. "Nende pesemine killustikust ja talveprahist koristamine peaks saama ühele poole 1. maiks. Siis meil on veel kahenädalane lõtk Tallinna päevani, et parandada mingid puudujäägid. Samuti mai esimesest nädalast, kui suurem koristus on läbi, tulevad rattaradadele tagasi ka postid," rääkis Svet.

Staažikas rattur, Nõmme rattaklubi juhataja Kalev Nõmm õpetab lastele sama, mida nad peavad omandama autokoolis 16-aastaselt, seega ei tekita nemad Nõmme sõnul liikluses nii palju probleeme kui täiskasvanud harrastussõitjad. Sellegipoolest on veel palju panustada infrastruktuuri lahendustesse.

Tänane lahendus, mis Tallinnas on – kesklinnas on tõmmatud punased jooned ja linnaosadest liiguvad autotee peale märgitud jooned – no see ei ole jätkusuutlik, see on natuke ohtlik. Võiksid eraldi kergliiklusteed olla, mis on täiesti eraldatud muust liiklusest, ka jalakäijatest," ütles Nõmm.

Mitmeid uusi rattateid on Tallinna linnal tänavu kavas juurde teha, ka ehitatakse 10 liiklusohtlikku kohta kesklinnas rattasõbralikumaks.