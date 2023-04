Narvas sügisel tööd alustava riigigümnaasiumi ehitus on lõppenud

1. septembril alustab riigigümnaasiumis õpinguid 580 noort, peamiselt Narva koolide suletavatest gümnaasiumiastmetest, kuid soovijaid on tulnud ka Narva-Jõesuust ja Sillamäelt.

Avaras hoones on õpilaste jaoks rohkem ruumi ja koolil on oma spordisaal. Sügisel õpinguid alustavatel noortel on riigigümnaasiumile suured ootused.

"Nad ootavad õpetajaid, keda huvitaks siiralt see, kes nad on inimestena. See on väga jäänud kõlama, et see kontakt õpetaja ja õpilase vahel ja tunnid on aktiivsed, me õpime tunnis, mitte me ei õpi kodus, need on olnud asjad, mis on jäänud kõlama hästi selgelt. Ja tegelikult me selle nimel ka töötame, et mõtestada läbi see, milline on see 21. sajandi õppimine. Et see oleks pikaajaline, mõtestatud ja õpilase jaoks ka tähenduslik. Maja on lihtsalt see füüsiline ruum meie ümber ja loomulikult see tuleb sisuga täita," ütles Narva gümnaasiumi direktor Teivi Gabriel.