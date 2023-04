Särjepüügiks võrguga on vaja taotleda luba

Harrastus-kalastajatel on kätte jõudnud kevadise püügihooaja tippsündmus, milleks on särjepüük. Lisaks õngele saavad kalastajad kevadel särge püüda ka võrguga, kuid selleks tuleb soetada luba.

Mida soojemaks lähevad ilmad, seda rohkem võib veekogude ääres näha kalamehi. Kalale minnes tuleb teada, mis liiki kala võib püüda.



"Praegu on meil siin haugile püügi keeluaeg. Meiegi siin jõe ääres proovisime tabada särge ja viidikat, praegu siis põhjaõngedega peamiselt Emajõest, aga miks mitte ka siit Ahja jõest on võimalik latikat tabada. Mai algusest läheb haugipüügi hooaeg lahti, siis on haug ja ahven," Lõuna-Eesti kalastajate klubi juhatuse liige Lea Saar.

Eelmisel aastal osteti harrastuspüügiõiguseid kokku 95 tuhandel korral, mistõttu kalamehed järelkasvu pärast ei muretse.

"Mul mitmed tuttavad on küsinud, kus siin Ahja jõe ääres kala püüda saaks, et tahaks tuua oma lapsed kalale. Harrastajatel on võimalik soetada võrgupüügiks kalastuskaart, kuid sageli eksitakse selles, et minnakse püüdma võrguga, mille silmaava on liiga väike," ütles Emajõe Nupuklubi juhatuse liige Janno Simm.

"Kalastuskaardiga inimestel eksimine on võrgusilma suuruses, tavaliselt on vaja selgeks teha võrgusilm suurus on seal 60-80 millimeetrit, paljud inimesed ei ole selgeks teinud kuidas seda võrgusilma suurust mõõdetakse, et ei ole, et võrgusilma küljed mõõdetakse, vaid võrgusilma suurust mõõdetakse diagonaalis.

Kalastajate arvates on võrguga püüdmise luba varasemast lihtsam soetada," rääkis keskkonnaameti Põlvamaa büroo juhataja Toomas Rebane.

"Kui ma tahtsin püüda vaid ühe nädala, siis pidin ma ostma kuuajalise loa, et ta tuleb küll kallim inimestele, kui ta tahab osta neli luba ühte kuusse, aga sellegi poolest on ikkagi mugavam, et saab jälgida jääolusid ilmastikuolusid, enda puhkust, võib-olla mõnda nädalavahetust kui mõni sõber tuleb külla, et minna nautida seda protsessi ja ma arvan, et see on väga positiivne," sõnas Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja.

Lüübnitsa küla juures asuvas Pihkva järves on tänavune särjesaak tagasihoidlik.

"Sellel aastal sai päris pikalt jää alt püütud, aga kui vaadata nüüd avavee püüki, siis võib öelda, et vobla read tulevad kehvemad, kui võtsime võrku välja, siis ei olnud kõige parem saak," sõnas Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja.