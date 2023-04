Kaitseliit harjutas evakuatsiooni sõjaohu korral

Kadrinas mängis sõjapõgenikke sadakond ajateenijat Tapalt pluss kohalikud. Vastuvõtupunkte on neli - Koeru, Narva, Jõgeva, Kadrina. Kriisihaldus maakohas seob vabatahtlikke päästjaid, kaitseliitlasi, kohalikke ettevõtjaid tihti samasse seltskonda. Kaitseliidu poolt kamandas mees, kes alustas kaitsejõududes 1992. aastal.

"Siin me ikkagi vaatame kohalike omavalitsuste otsa. Kui on häda käes ja meil on vaja juurde asju, siis me küsime omavalitsusjuhtidelt, kas neil on anda magamismatte ja voodeid," sõnas Kirde maakaitseringkonna ülem Jaanus Ainsalu.

Õppusel askeldas 120 naiskodukaitse liiget. 2020. aastal alustasid naised drilli - NATO käsu koostamine, juhtimisõpe ja siis põgenike haldamine. Kadrina vallavanem Kairit Pihlak astus naiskodukaitsesse poolteist aastat tagasi.

"Väikses vallas on kogu see tugisüsteem telefoniraamatus olemas. Enamus asju on tlefonikõne kaugusel, mis puudutab ettevõtteid või mis iganes tehnilist abi," ütles Pihlak.

Ida päästeamet andis evakuatsiooniks 83 välivoodit, 50 magamis- ja 50 isomatti. Praegune õppus toimub Kirde kaitseringkonna piires.

"Evakuatsiooni eest vastutab päästeamet. Tegelikult hästi on siis ühel päeval, kui me teeme erinevate ametkondade vahelise õppuse, mis on samas mahus või veel suurem. Ja ongi reaalselt nii, et me evakueerime inimesi Narvast või mõnest teisest piirkonnast täiesti teise Eesti nurka," ütles Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi.