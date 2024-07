Naiskodukaitsjad õpetasid kriisiolukordadeks valmistumist

Naiskodukaitse õpetas nädalavahetusel paarisajale naisele kriisiolukordadeks valmistumist. Juba kaheksandat korda toimuv üritus on mõeldud organisatsiooni mittekuuluvatele naistele, et arendada nende oskuseid hädaolukorras hakkamasaamiseks.

Naiskodukaitse korraldatud ohutushoiulaagris õpetati kahe päeva jooksul esmaabi andmist, tule tegemist ja kustutamist, püssilaskmist ning metsas hakkamasaamist.

"Mind kõnetab näiteks meditsiini pool, aga ka laskmise kogemus oli lahe. Iga töötuba algatas uudishimu ja tekitas motivatsiooni," ütles õppusel osalenud Kadi Parve.

Laagrist võttis osa 220 inimest, kes jagati väikestesse gruppidesse. Esimese päeva töötubades õpitud tarkused sai järgmisel päeval metsarajal proovile panna. Näiteks, kuidas tulepulkadega metsas tuld teha.

"See tegelikult ei ole keeruline, lihtsalt tulepulga käsitlemine on hästi harjumatu ja neid on palju erinevaid. Tulebki leida see, mis on sinu käele kõige mugavam ja kus säde kõige paremini välja tuleb," rääkis naiskodukaitsja Tiina-Mai Liiv.

"Pakkisime kokku kriisikoti, et kui on kiiresti vaja kodust lahkuda, mida siis kaasa võtta. Eile läbisime koolituse, juhendati, aga täna oli praktiline osa," rääkis õppusel osalenud Anne Somelar.

"Väga toredad naised, eile kohtusime, ühes telgis veetsime vihmase öö, kes oli kuivem, kes vähem. Kuna inimesed on toredad, siis see on kõige olulisem," lisas ta.

Laagri peakorraldaja Janika Praksi sõnul kogesid osalejad kahepäevasel õppusel ehtsat sõduriilma.

"Me oleme saanud nii päikest kui ka öösel oli äikesetorm. Laagrilised saidki kogeda, mis juhtub siis, kui telgivaiasid korralikult ei pinguta. Jaotelkidesse koguneb vesi peale, paar telki kukkus kokku. Nad ise lähtuvalt eelmisel päeval õpetatust evakueerisid ennast sealt ja hakkasid öösel priimusel peal katelokkides teed keetma, kuni meie perimeetri valve avastas nad sealt ja evakueeris majja sooja magamiskohta ära. Selles mõttes see oli tõeline evakuatsiooniõppus," kirjeldas Praks.

Teiste hulgas osalesid ka Naiskodukaitse koostööpartnerid Soomest.

"Siin tehakse asju hoopis teistmoodi kui Soomes. Oleme palju õppinud, palju uusi kogemusi saanud. Sama on kindlasti ka vastupidises olukorras, kui Eesti naiskodukaitsjad Soome õppustele tulevad. Õpime mõlemal poolel," ütles Soome naiskodukaitsja Heli Eräkorpi.

Laagrite korraldamise eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning valmisolekut erinevateks kriisiolukordadeks.

"Kõigepealt osata iseennast aidata, oma lähedast aidata, siis ka naabrinaisele abi pakkuda ja võib-olla ka laiemalt riigikaitsesse panustada," ütles Praks.