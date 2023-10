SDE kahel ministril on teistest valitsusliikmetest rohkem nõunikke

Kui ülejäänud ministritel on kaks või kolm nõunikku, siis regionaalminister Kallasel on kuus nõunikku, kellest neli on tööl osakoormusega ning siseminister Läänemetsal viis nõunikku.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees, siseminister Läänemets viitas oma nõunikke arvu kommenteerides ministeeriumi laiale tööpõllule.

"Ei ole teinud võrdlust, palju teistel ministritel nõunikke on. Oma meeskonna koostamisel lähtun eeskätt reaalsest vajadusest. Siseministeeriumil on riigi suurima arvu eriteenistujatega valitsusala, mistõttu puutub ministeerium vahetult kokku absoluutselt iga kriisiga, mis Eestit tabab või võib tabada," ütles Läänemets oma kirjalikus kommentaaris.

Ta viitas ka sellele, et ministeeriumi töövaldkonnad ulatuvad ennetustegevusest ja kodanikuühiskonnast avaliku korra tagamise ja piirivalveni. "Viimase aastaga on tööpõld veelgi laienenud, sest oleme lõpuks saanud hakata ambitsioonikamalt elanikkonnakaitset edendama ning samas on piiriüleste väljakutsete tõttu tihenenud veelgi regionaalne ning üle-Euroopaline koostöö, millega kaasneb paratamatult ka tihedam välissuhtlus," lisas siseminister.

Läänemets tõrjus ka viiteid selle kohta, et suur nõunike arv võiks minna vastuollu valitsuse kokkuhoiupüüdlustega. "Ma pole kunagi leidnud, et meeskonna pealt kärpimine oleks iseenesest juhtimiskvaliteedi näitaja. Pigem määrab juhtimise kvaliteedi meeskonna kompetents ja võimekus. Minu meeskonna suurus ja koosseis lähtub esiteks sellest, et meeskonnas oleks esindatud eri kompetentsid, taustateadmised ja kogemused ning teiseks sellest, et minister oleks pidevalt kättesaadav nii ministeeriumile, selle valitsusala asutustele, koostööpartneritele aga ka näiteks ajakirjanikele olulise ja ajakriitilise info edastamiseks," rõhutas minister.

Ka regionaalminister Madis Kallase teatas, et kahte täiskohaga ja nelja osalise koormusega töötavat nõunikku, kes kokku täidavad neli ametikohta, on tal vaja lähtuvalt tema juhitava ministeeriumi vastutusvaldkondadest.

"Regionaal- ja põllumajandusministeerium vastutab terviklikult nii põllumajanduse, kalanduse, regionaalpoliitika kui ka siseriikliku ühistranspordi eest. Nõunike valimisel olen lähtunud põhimõttest, et koos oleks kompetents kõikide ministeeriumile oluliste teemade ulatuses. Selle asemel, et võtta täiskohaga nõunik mitut teemat katma, olen valinud lähenemise, et nõunikud on väiksema koormusega, kuid keskenduvad konkreetselt ühele teemale. Ühest küljest tagab see, et kõikide teemade osas on olemas kindel abiline ja kontakt valdkonnale ning sektorile, teisalt on koormuse jaotuvus nõunike vahel ühtlasem," selgitas Kallas oma kirjalikus kommentaaris.

Läänemetsa nõunikud on Vootele Päi (Reformierakonnaliige aastatel 2010-2018), Kristen Kanarik (SDE-s alates 2006), Eimar Veldre (SDE-s alates veebruar 2022), Maris Neeno (SDE-s alates november 2022) ja parteitu Ann-Marii Nergi.

Kallase täiskohaga nõunikud on Neeme Suur (SDE-s alates 1998) ja parteitu Oskar Lepik ning osalise koormusega on Marika Saar (SDE-s alates 2012) ja erakonnavälised Birgit Sitska, Kristiina Maripuu ja Kaja Piirfeldt.

Haridus ja teadusminister Kristina Kallasel (Eesti 200) on kaks nõunikku ja üks abi, justiitsminister Kalle Laanetil (Reformierakond) on kaks nõunikku, kaitseminister Hanno Pevkuril (Ref) kaks nõunikku, kellest üks on käsundusohvitser, kultuuriminister Heidy Purga (Ref) on kolm nõunikku, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalol (E200) kolm nõunikku, rahandusminister Mart Võrklaev (Ref) kaks nõunikku, terviseminister Riina Sikkutil (SDE) kaks nõunikku, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Ref) kaks nõunikku, välisminister Margus Tsahknal (E200) kaks nõunikku, kellest üks on ministeeriumi poolt määratud, kliimaminister Kristen Michalil (Ref) kolm nõunikku, kellest üks on teadusnõunik.