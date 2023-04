Sõltuvus Hiina tehnoloogiast teeb Vene ametnikele muret

Venemaa kommunikatsiooni ja massimeedia ministeeriumi varem avaldamata hinnang viitab sellele, et mõned kõrged ametnikud muretsevad, et Hiina tehnoloogiafirmad hakkavad Vene turul domineerima. Ametnikud muretsevad, et see võib kujutada ohtu riigi julgeolekule, vahendas Bloomberg.

Dokumendiga kursis olevate Euroopa ametnike sõnul viitab see sellele, et Venemaa on nüüd lääne turgudest ära lõigatud. Venemaa ei suuda ka riigisiseselt toota kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Venemaal on puudus kiipidest, võrguseadmetest ning elektroonikast.

Venemaa hangib läänes toodetud seadmeid läbi kolmandate riikide, sealhulgas Hiina ja Hongkongi kaudu. EL ja USA siiski jätkavad Moskva-vastaste sanktsioonide tugevdamist.

"Venemaa püüab Hiinast hankida elektroonikat, kiipe ja kiipides kasutatavaid materjale," ütlesid memoga kursis ametnikud.

Memos viidatakse mitmele Venemaa ja Hiina ametnike vahelisele vestlusele. Ametnikud arutavad seal Venemaa tootmisvõimsuse suurendamist ning võimalikke Hiina investeeringuid Venemaa tööstussektorisse.

Venemaa võimud tahavad siiski edendada kodumaist tööstust. Bloombergi allikate teatel on Vene ametnikud nüüd mures, et sõltuvus Hiinast võib pärssida ka kodumaise tööstuse arengut.

Märtsis külastas Hiina juht Xi Jinping Moskvat, kus ta kohtus Venemaa peaministri Mihhail Mišustiniga. Hiina meedia teatel lubasid Xi ja Mišustin laiendada kahe riigi omavahelist koostööd tehnoloogiasektori valdkonnas.

Andmefirma Trade Data Monitor teatel kasvas 2022. aastal Hiina ja Venemaa vaheline kaubavahetus 72 protsenti. Andmed näitavad, et Venemaa ostab Hiinast üha rohkem telefone, mootorsõidukeid ja ehitusseadmeid. Hiina ostab Venemaalt rohkem naftat, gaasi ja kivisütt.