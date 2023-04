Setomaal avati täisautomaatne piiriületussüsteem

Viimaste aastate jooksul on Saatse piiripunktis piiriületajate arv pidevalt vähenenud, mistõttu arutati isegi piiripunkti sulgemist. Kuid selleks, et piirivalvurid ei peaks paari-kolme piiriületajat päevas teenindama, otsustati piiriületus automatiseerida.

"Uus tehnoloogiline lahendus on ABC-väravad, mida te olete tihti näinud vaid suurtes lennujaamades – need me oleme toonud Saatse piiripunkti, mis ei ole küll väga suur, aga mis on kohalike jaoks väga oluline ja mida me oleme täiendanud tulevikus rakendatava Euroopa Liidu ENTER/EXIT-i süsteemi nõuetele vastavate seadmetega. Seal on statsionaatne näohõive seade, on mobiilne näohõive seade ja on sõrmejäljehõive seadmed olemas," rääkis siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse programmijuht Rein Süld.

Saatses asuv piiriületussüsteem on mõeldud Eesti kodanikele ja siin elavatele välismaalastele, kellel on olemas biomeetriline pass.

"Seda hirmu ei ole, et reisija jääks üksi siia. Kogu perimeetrit monitooritakse, reisijaga suheldakse, seda küll eemalt, mis tähendab sisuliselt Saatse kordonit, mis asub autosõiduga umbes viie kilomeetri kaugusel ja siia jõutakse kolme minutiga," lausus politsei- ja piirivalveameti piirihaldusbüroo juht Ave Kalmus.

Saatse piiriületussüsteem on esimene omataoline Euroopa Liidu idapiiril, piiripunkti renoveerimine läks maksma ligi 250 000 eurot.