Sõja 423. päev: väidetavalt on Ukraina loonud Dnepri idakaldal esimesed sillapead

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) vahendas Vene sõjablogijate väiteid Ukraina üksuste liikumisest Hersoni oblastis üle Dnepri jõe ja esimeste kindlustatud alade loomisest jõe idakaldal. USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley, teatas, et Saksamaal on praegu väljaõppel 25 000 Ukraina sõjaväelast. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on kindel Ukraina vägede edus, kui nad alustavad pealetungi Venemaa poolt okupeeritud territooriumi vabastamiseks.

laupäeval, 22. aprillil

- Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) vahendas Vene sõjablogijate väiteid, et Ukraina üksused on hõivanud positsioone Hersoni oblastis Dnepri idakaldal (vasakkaldal) ning suudavad nüüd lihtsamini üle jõe liikuda;

- Venemaa väitel vallutasid nende väed Bahmutis kolm rajooni;

- Times: Ukrainal on oht kaotada kontroll oma õhuruumi üle;

- Valgevenelased õpetati kasutama Vene taktikalise tuumarelva süsteeme;

- Belgorodist leiti teine pomm, 3000 inimest evakueeriti;

- Saksamaal on praegu väljaõppel 25 000 Ukraina sõjaväelast, 9000 on juba kodumaale naasnud. Lisaks on 65 ukrainlast läbinud USA õhutõrjesüsteemide Patriot kasutamise koolituse, teatas USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley.

- Soome teatas reedel oma 15. sõjalise abipaketi eraldamisest Ukrainale, millega tagatakse 30 000 Ukraina sõjaväelasele väljaõpe Poolas.

- NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on kindel Ukraina vägede edus, kui nad alustavad pealetungi Venemaa poolt okupeeritud territooriumi vabastamiseks;

- Ukraina relvajõud lõid viimase ööpäevaga tagasi rohkem kui 50 Vene vägede rünnakut, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap laupäeva hommikul;

- Läti teatas reedel, et annab Ukrainale kõik oma õhutõrjeraketid Stinger;

- Portugali kaitseminister teatas reedel Ukrainat toetavate riikide kohtumisel Saksmaal Ramsteinis, et tema riik saadab Ukrainale viis soomukit;

- Ukraina kaitsejõudude laupäevahommikuse ülevaate kohaselt kaotasid Vene relvajõud viimase ööpäevaga 680 sõdurit.

ISW: venelaste väitel on Ukraina loonud Dnepri idakaldal sillapea

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) kirjutas reede õhtul avaldatud ülevaates, et Vene sõjablogijate kinnitusel on Ukraina üksused hõivanud positsioone Hersoni oblastis Dnepri idakaldal (vasakkaldal), mis seni oli tervenisti okupatsioonivägede kontrolli all.

ISW teatel kirjutas tuntud Vene sõjablogija, et ukrainlased hõivasid positsioonid Dnepri vasakkaldal juba neljapäeval. Sillapea on Kindiivka asula vastas Oleška linnast kaheksa kilomeetrit põhja pool. Sealt teevad Ukraina üksused regulaarselt reide ida poole, kasutades selleks lääneriikide antud veetranspordi vahendeid.

Samas ei ole Ukraina üksused seni asunud suuremalt ida poole tungima, kuna pole suutnud tagada oma varustamist üle Dnepri. Blogija viitas ka Dnepri deltas olnud sarnasele olukorrale, kus Ukraina üksused ebaõnnestusid varustustarnete puudumise tõttu Velikii Potemkini ja Dniprjani saarel.

Blogija väitel suudavad Ukraina üksused nüüd Dneprit ületada ka päevasel ajal, kuna varem said nad seda teha ainult pimedas.

Vene sõjablogija süüdistas Venemaa bürokraatiat sellest, et Vene suurtükivägi ei saa õigel ajal jõge ületavaid Ukraina sõdureid tule alla võtta.

Teine Vene sõjablogija väitis neljapäeval, et Ukraina üksused on edukalt positsioonid sisse võtnud Antonovski silla juures. Ning kolmas väitis, et ukrainlased on loonud väikse sillapea ühel Dnepri delta saarel, mis asub jõe idakalda lähistel, kuid see on soise maastiku tõttu ligipääsetav üksnes jala.

Üks blogija väitis ka, et ukrainlased on ilmselt valmistumas tõsiseks dessandiks üle Dnepri, et luua mitmed sillapead.

ISW tõdeb siiski, et tal ei ole visuaalseid tõendeid selle kohta, et Ukraina üksused oleks suutnud kinnistada oma positsioone Hersoni oblastis Dnepri vasakkaldal.

Üks blogija oletas ka, et Ukraina võib korraldada jõe ületamisi selleks, et tõmmata sellele rindelõigule Vene vägede tähelepanu ja luua sellega tingimused suureks vastupealetungiks mujal.

Valgevenelased õpetati kasutama Vene taktikalise tuumarelva süsteeme

Valgevene üksused, kellele õpetati Venemaal Iskanderi süsteemi kasutamist taktikaliste tuumarelvade väljalaskmiseks, naasid õppustelt koju, teatas Valgevene kaitseministeerium.

Kuu aega tagasi ütles Venemaa president Vladimir Putin, et Venemaa paigutab Valgevenesse taktikalised tuumarelvad, et hoiatada NATO-t Ukrainale sõjalise abi andmise eest.

Aprillis alanud õppuste eel teatas Valgevene, et seal õpitakse tuumapeade hooldust ja kasutamist.

Venemaa pole teatanud, millal täpselt on plaanis tuumarelvad Valgevenesse viia.

Times: Ukrainal on oht kaotada kontroll oma õhuruumi üle

Vene väed on muutunud on rünnakutes julgemaks, sest teavad, et Ukrainal on puudus laskemoonast, ütlesid väljaandele The Times Ukraina sõdurid.

Ukraina on seni suutnud omada kontrolli oma õhuruumi üle ja kasutanud selleks ka tankitõrjerelvasid, millega on alla lastud helikoptereid. Nüüd on aga Ukraina kontrolli kaotamas, märkis The Times.

"Venelased teavad, et meil on laskemoon lõppemas ja nad on muutunud julgemaks. Iga päev tuleb aina rohkem helikoptereid ja lennukeid ja nad hakkavad aru saama, et me ei suuda neid peatada," ütles üks sõdur väljaandele.

Venemaa väitel vallutasid nende väed Bahmutis kolm rajooni

Venemaa kaitseministeerium ütles laupäeval, et nende rünnakrühmad – väljend, mida venelased on kasutanud Wagneri palgasõdurite üksuste kohta – vallutasid veel kolm rajooni Bahmuti linnas.

"Õhuväed pidurdasid Ukraina üksusi külgedelt ja toetasid rünnakrühmi linna vallutamisel," teatas Vene kaitseministeerium.

Ukraina relvajõudude sõnul toimub Bahmutis praegu "ennenägematult" veriseid lahinguid ning päevas tuleb Ukraina vägedel tagasi lüüa kuni 50 venelaste rünnakut. Venemaa on Bahmuti alla viinud väga suured väed ning paiskab edenemiseks rindele niinimetatud inimlaineid, mis annab küll aeglaselt tulemust, kuid väga kõrge hinnaga, märkis BBC.

Belgorodist leiti teine pomm, 3000 inimest evakueeriti

Venemaal Belgorodi linnast leiti laupäeval ka teine lennukilt heidetud pomm, teatas uudisteportaal Meduza.

Venelaste enda Su-34 hävitaja saatis pommi reedel kogemata Belgorodi, kui lendas linnast üle. Plahvatuses sai vigastada kolm inimest ning kannatada said majad ja autod.

Laupäeval leitud pomm oli lõhkemata. Peale leidu evakueeriti piirkonnast umbes 3000 inimest, teatas oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Saksamaal saab väljaõpet 25 000 Ukraina sõdurit

Saksamaal on praegu väljaõppel 25 000 Ukraina sõjaväelast, 9000 on juba kodumaale naasnud, teatas USA staabiülemate komitee esimees Mark Milley.

Lisaks on 65 ukrainlast läbinud väljaõppe USA õhutõrjesüsteemide Patriot kasutamiseks, lisas kindral Milley.

Tema kinnitusel jätkavad liitlased Ukraina sõjaväelaste väljaõpet.

Soome tagab 30 000 Ukraina sõduri väljaõppe

Soome teatas reedel oma 15. sõjalise abipaketi eraldamisest Ukrainale, millega tagatakse 30 000 Ukraina sõjaväelasele väljaõpe Poolas.

Euroopa Liidu sõjalise abimissiooni (EUMAM) raames antav pakett sisaldab baasväljaõpet ja erioskuste koolitamist. Väljaõpe toimub Poolas, teatas Soome rahvusringhääling Yle.fi.

"Ukraina vajab erinevat tüüpi toetust. Me osaleme Euroopa Liidu treeningmissioonil Ukraina sõdurite väljaõpetamiseks koos selleks vajalike abimaterjalidega," ütles Soome kaitseminister Antti Kaikkonen.

Koos viimase abipaketiga ulatub Soome kogutoetus Ukrainale 990 miljoni euroni.

Abisaadetise turvalise kohalejõudmise huvides ei täpsusta Soome selle sisu, tarnimisviise ega tähtaegu.

Soome kaitseministeeriumi teatel arvestati paketi kokkupanekul nii Ukraina kui Soome enda vajadusi.

Stoltenberg usub Ukraina vastupealetungi edukust

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et on kindel Ukraina vägede edus, kui nad alustavad pealetungi Venemaa poolt okupeeritud territooriumi vabastamiseks.

"Ma olen kindel, et nüüd nad on valmis vabastama veelgi rohkem alasid," ütles Stoltenberg reedel USA õhujõudude baasis Ramsteinis, kus toimus Ukrainat toetavate riikide kohtumine.

Stoltenbergi sõnul on see Ukraina otsus, millal täpselt vastupealetungi alustada. Aga ta lisas, et arvestades seda, kui palju on Ukraina väed suutnud juba enne seda, kui lääneriigid on talle saatnud oma relvastust, siis arvestades praeguseks antud abi mahtu, on ta kindel, et Ukraina osutub edukaks.

NATO peasekretär viitas sellele, et Ukrainal õnnestus Vene väed tagasi lüüa Kiievi juures riigi põhjaosas juba sõja alguses. Lisaks on Ukraina olnud edukas ka Harkivi juures põhjas ja Hersonis riigi idaosas. "Nad on näidanud oma suutlikkust oma maad vabastada. Pärast Hersoni vabastamist on NATO liitlased ja partnerid andnud Ukrainale rohkelt sõidukeid, soomukeid, suurtükke, õhutõrjevahendeid ja ka tanke. Seega ma olen kindel, et kui nad otsustavad vastupealetungi alustada, on nad edukad," rõhutas Stoltenberg.

Ukraina teatas poolesaja Vene rünnaku tagasilöömisest

Ukraina relvajõud lõid viimase ööpäevaga tagasi rohkem kui 50 Vene vägede rünnakut, teatas Ukraina kaitsejõudude peastaap laupäeva hommikul.

"Viimase ööpäeva jooksul korraldas vaenlane kolm raketirünnakut, 30 rünnakut lennukitelt ning tulistas 50 korral mitmikraketiheitjatest (MLRS). Tõenäosus uuteks raketi- ja õhurünnakuteks üke kogu Ukraina on kõrge," teatas peastaap.

"Vaenlane keskendab oma peamised jõupingutused Bahmuti, Avdiivka, Marinka ja Šahtarski rinnetele. Tagasi löödi 53 [Vene vägede] rünnakut. Bahmut on jätkuvalt lahingute epitsentris," seisab Ukraina vägede juhtkonna pressiteates.

Samas jätkavad Vene väed kaitseoperatsioone Zaporižžja ja Hersoni rinnetel. Möödunud ööpäeva jooksul tõid nad täiendavalt suurtükke, et tulistada mitmeid asulaid Zaporižžja ja Hersoni oblastis ja Hersoni linna ennast, öeldakse Ukraina teates.

Viimase ööpäeva jooksul tegid Ukraina õhujõud viis rünnakut okupatsioonivägede koondumispunktidele, Ukraina suurtüki- ja raketiüksused tabasid kahte vaenlase sõdurite koondumispaika, ühe õhutõrjekompleksi ja kahte muud olulist sõjaloist objekti.

Läti annab Ukrainale kõik oma Stingerid

Läti teatas reedel, et annab Ukrainale kõik oma õhutõrjeraketid Stinger.

"Läti vastas Ukraina palvele tarnida õhutõrjevahendeid ja otsustas anda Ukrainele kõik oma õhutõrjerelvad Stinger, mis meil on. Me teeme kõik võimaliku, et tarnida need Ukrainale võimalikult kiiresti," ütles Läti kaitseminister Inara Murniece reedel Ramsteinis.

Samuti jätkab Läti programmi Ukraina sõjaväelaste väljaõpetamiseks, kinnitas kaitseminister.

Portugal annab Ukrainale viis pääste- ja meditsiinisoomukit

Portugali kaitseminister teatas reedel Ukrainat toetavate riikide kohtumisel Saksmaal Ramsteinis, et tema riik saadab Ukrainale viis soomukit.

Abisaadetis koosneb kolmest pääste- ja meditsiinisoomukist M113 ja kahest soomukist M577, teatas Portugali kaitseminister Helena Carreiras.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 680 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeva hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 185 730 (võrdlus eelmise päevaga + 680);

- tankid 3672 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 7130 (+4);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 293 (+0);

- suurtükisüsteemid 2832 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 539 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 289 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 2398 (+4);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5718 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 337 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.