Milley: Abramsi tankid ei lahenda kõiki probleeme Ukrainas

Santanderi sadamast saatis Hispaania teele kuus Leopard 2A4 tanki ja 20 soomusmasinat. Need jõuavad Ukrainasse läbi Poola. Lubadusest saatmiseni kulus vähemalt viis kuud, sest masinad seisid jõude ning tuli taas korda seada.

Selleks, et Saksamaal valmistatud tanke saaks Hispaania anda, tuli oodata Berliini heakskiitu. Saksamaa ei tahtnud neid aga enne lubada, kui ameeriklased ei ole valmis andma oma tanke.

Jaanuaris kiitis USA president Joe Biden tarne heaks, kuid õppima saavad ukrainlased hakata ameerika Abrams tankidega lähinädalail, kui need tuukse Saksamaale. Harjutamine võtab aega 10 nädalat ning ühe allika sõnul saavad ukrainlased neid sõjas kasutada sügisel.

"Sellisel juhul tuleb tagada, et tanke kasutatakse koos mehhaniseeritud jalaväe suurtükkidega. Kõike sünkroniseeritakse paigutatud vägedega, kuid see ei tähenda hõbekuuli. Minu arvates on M1 tank, kui ta on kohal ja saavutab oma tegevusvõime, väga efektiivne lahinguväljal," lausus Milley.

Ramsteinis koos olnud Ukraina toetusgrupp kuulis Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikovilt, mida kõigepealt vaja on – muidugi laskemoona ja õhukaitset.

"Praegu on peamine vajadus, millest rääkisime, maa- ja õhupüüdurid või maal paiknevad õhukaitsesüsteemid," ütles Reznikov.

"See on kõige tähtsam ja kriitiline militaareesmärk. Kogu päeva peateema oli õhukaitse, õhukaitse, õhukaitse, et tagada Ukrainale õhuruumi kaitsmine. Õhusõidukitest rääkides, siis läheb veel kaua aega pilootide väljaõpetamiseks ning venelastel on märkimisväärne õhujõud. Ukraina õhuvägede praeguselt tasemelt viimine Vene õhuvägede tasemele nõuab tõsist pingutust paljudelt riikidelt," lausus Milley.

Milley lisas, et Saksamaal on praegu väljaõppel 25 000 Ukraina sõjaväelast, 9000 on juba kodumaale naasnud. Lisaks on 65 ukrainlast läbinud väljaõppe USA õhutõrjesüsteemide Patriot kasutamiseks. Ukraina kaitseminister Reznikov ütles pärast kohtumist, et on lootusrikas tuleviku suhtes.

"Rõhutame oma kõnelustel partneritega, et Ukraina territooriumil, sealhulgas okupeeritud aladel, on piisavalt sihtmärke Vene potentsiaali hävitamiseks. Me ei vaja praegu uusi relvi, mis lasevad kaugemale kui 80 kilomeetrit, nagu näiteks HIMARS-id. Olen optimistlik, et tulevikus saame suurema laskeulatusega, kuni 150 kilomeetrit, relvi," lausus Reznikov.