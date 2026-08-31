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Kolonelleitnant Liias: Ukraina on Vene õhurünnakutele saanud üllatavalt hästi vastu

Eesti
Kolonellleitnant Taavi Liias.
Kolonellleitnant Taavi Liias. Autor/allikas: ERR
Eesti

Ukraina on suutnud viimaste ööpäevade rekordpikkadele õhurünnakutele üllatavalt hästi vastu saada ning alla on lastud umbes 80 protsenti Venemaa ründevahenditest, ütles "Ukraina stuudios" diviisi staabisektsiooni ülem kolonelleitnant Taavi Liias.

Venemaa on viimastel öödel ja päevadel teinud rekordpikki kombineeritud õhurünnakuid Kiievile ja Ukraina pealinna lähiümbrusele. Liiase sõnul on ukrainlased vaatamata ulatuslikele rünnakutele üllatavalt hästi vastu pidanud.

"Alla on lastud umbes 80 protsenti kõikidest ründevahenditest. Võttes arvesse, et Venemaa on kombineerinud mitmeid erinevaid ründevahendeid – tavalisi droone, reaktiivmootoritega droone, ballistilisi rakette, laevatõrjerakette –, siis on see pannud proovile kogu Ukraina õhutõrjevõimekuse ja kogu spektri alates kuulipildujatest kuni Patrioti rakettideni ja hävitajateni välja," lausus ta.

Kuivõrd 80 protsenti ründevahenditest on alla lastud, pole ka täpselt selge, mida kõike Venemaa üritas rünnata, märkis Liias.

"Selle põhjal, mis on tabatud, võib öelda, et endiselt püütakse mõjutada või hävitada Ukraina soojatootmisjaamasid, elektrijaamasid, veetaristut. Lisandunud on logistikaettevõtted ja jaekaubandus ning kuhugi ei pääse ka Venemaa jõhkrustest – on tulistatud ka koolimajasid ja haiglaid," lausus ta.

Probleeme on ukrainlastele valmistamas Vene vägede reaktiivmootoritega droonid.

"Praegu on Geran-4 ja 5 endiselt kasutusel ning kõige uuem on Banderol S8000, mida enam ei klassifitseerida drooniks, vaid droonraketiks. Need liiguvad märgatavalt kiiremini, umbes kolm korda kiiremini, kuni 600 kilomeetrit tunnis. Need lendavad kõrgele ning suudavad alla laskudes saavutada isegi 700 kilomeetrit tunnis," rääkis Liias.

See tähendab, et ukrainlaste mobiilsed tõrjemeeskonnad ei suuda kuulipildujatega ja õhutõrjekahuritega neid droonrakette alla lasta.

"Ning seetõttu peab Ukraina kasutama õhutõrjerakette nende allatulistamiseks või lootma, et sel hetkel, kui need alla pikeerivad, jääb see lühikene aeg, mille käigus on võimalik õhutõrjemeeskondadel odavate vahenditega – kahurite ja kuulipildujatega – neid tabada," lausus Liias.

Kuid see ei tähenda, et ukrainlased poleks suutelised sellele probleemile lahendust leidma, lisas ta.

"Vaatame lahingute käiku ja sõja arengut, siis tehnika aastas korra keerab ennast pea peale – igale meetmele on vastumeede. Lihtsalt hetkel ma ei tea, mis see vastumeede on, mida ukrainlased saaksid teha. Praegu õhutõrjeraketid ja hävitajad on need, millega neid (droonrakette) enamjaolt alla võetakse," ütles Liias.

Oluline on see, et Ukrainal on nüüd võimalik kasutada taas Patrioti rakette. Kui palju neid on, ukrainlased loomulikult ei avalikusta.

"Aga nende lisandumine on äärmiselt oluline, kuna see on üks vähestest, peaaegu ainuke vahend Ukrainal, mis suudab tabada ballistilist raketti. Iskander tormab kõrgetesse sfääridesse ning pikeerib sealt otse, praktiliselt kukkudes alla ning selle segamine elektroonilise võitluse vahenditega ei anna sellist tulemust. Seega on ülioluline, et USA jätkaks Patrioti rakettide andmist," lausus Liias.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Ukraina stuudio"

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