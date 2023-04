Räime on Läänemeres aasta-aastalt vähem

Kevadräime püük on alanud ja kuigi kalurid said tänavu mullusest suurema püügikvoodi, jääb ka räime aasta-aastalt vähemaks.

Räimepüük on juba mõne päeva käinud. Kalur Tarmo Luksi paatkond tõi teisipäeva hommikul rahvuskala kaldale 22 tonni.

"Täna oli hea saak. Aga tibusid ju loetakse kevadel. Sel aastal võime püüda ühe loa kohta 57 tonni räime. See on natukene rohkem kui varasematel aastatel. Loodame, et läheb hästi ja saame oma kvoodi täis. Eelmisel aastal jäi natukene puudu," ütles Luks.

Sel aastal juhtus nii, et kalurid said natuke aega tinti püüda, kuni see kadus.

"Meritindi jaoks on vaja õigeid tuuli, õiget temperatuuri, mis on nüüd kohale jõudnud. Mina ütlen, et meritint praegu hakkab tulema, siiamaani lihtsalt olid ebasoodsad tingimused," rääkis Luks.

Kalateadlane Heli Shpilev ütles, et Liivi lahes on räimega oluliselt paremad lood kus Läänemere muudes piirkondades, kus räim on juba haruldaseks muutunud.

"Siin on palju asjaolusid, millest see tingitud on. Aga üldiselt ikkagi on see merekeskkonna mõju suuresti. Läänemeres tervikuna on kogu aeg ikka vähenemise tendents momendil käsil," ütles ihtüoloog.

Seda, kuhu tint kadus, on mõne sõnaga raske seletada, mõistagi ei söönud ka kormoranid kõiki ära. Viimasel ajal kormorane eriti näha polegi, küllap sellepärast, et tinti pole.

Ornitoloogid on väitnud, et kormoranidele meeldib hoopis ümarmudil, aga seda kala pole jões peaaegu üldse.

"Kui nad Pärnu jõkke Tindisaarte juurde ümarmudila järgi tulevad, siis nad on paastulaagrisse tulnud, sest ümarmudilat selles piirkonnas on küll üksikute isenditena heal juhul. Sel aastal ei ole me ühtegi mudilat siit leidnud. Merest küll," rääkis Shpilev.